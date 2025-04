L'ultimo bando firmato da Croce. L'Asp di Trapani: "Nessuna irregolarità"

08/04/2025 06:00:00

Nell’ultima mezza giornata in cui Ferdinando Croce è rimasto fermo nel suo ufficio di via Mazzini 1 a Trapani, da manager dell’Asp, tra le delibere firmate, ancora nella legittimità del ruolo, c’è quella che apre al bando per il concorso per Operatore Tecnico Specializzato – Autista Ambulanza.

Una firma che ha suscitato qualche dubbio, come abbiamo raccontato qui.

Ma quella delibera appunto è solo una autorizzazione all’emanazione del bando, non il bando stesso.

La segnalazione di un cittadino, per irregolarità, è arrivata al Tribunale di Trapani, al ministero della Salute, alla presidenza della Regione Siciliana, all’assessorato, alla Commissione Regionale Sanità e alla direzione dell’Asp. Le contestazioni muovono da: assenza di link per la presentazione on line della domanda a varie stranezze indicate, compresa la graduatoria idonea a coprire posizioni analoghe con concorso per tre unità espletato nel 2019. Ma le graduatorie hanno una validità di 2 anni.

Le precisazioni dell’ASP

L’Azienda Sanitaria Provinciale risponde punto per punto alle contestazioni mosse dal cittadino.

Si parte dal “Non c’è un link per la presentazione on line della domanda. Non si trova nulla, né sul portale dell’Asp, né su quello InPa. La si può fare solo su carta ed entro trenta giorni dalla data del bando”. L’ASP risponde: “La domanda di partecipazione alla selezione deve essere compilata e inviata in via telematica, a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web: https://asptrapani.selezionieconcorsi.it.”; Al riguardo si precisa che il termine di presentazione delle domande (giorni 30) decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione sul portale del reclutamento InPA, come previsto dalla delibera di indizione. Conseguentemente, ad oggi, non è stata attivata la Piattaforma informatizzata attraverso la quale presentare le candidature e non è stato trasmesso l’avviso al portale InPA per i conseguenziali adempimenti.

Alla seconda contestazione mossa, “Per chi è già dipendente del servizio emergenza-urgenza del 118 Sicilia, non occorre che abbia una qualifica di soccorritore di secondo livello”, l’ASP ribadisce che: “Il bando di selezione ha previsto tra i requisiti specifici di partecipazione il possesso di “….Certificazione corso specifico OTSEA – Soccorritore II livello (Corso di qualificazione quale soccorritore come previsto dall’accordo Stato-Regioni del 22 maggio 2003, rilasciato dalla Regione, con indicazioni del programma formativo e della durata del corso espressa in ore) ovvero Attestato rilasciato secondo i dettami di cui al DD.AA. 25 marzo 2004 e 1961 e del 29 ottobre 2018 Regione Siciliana, da allegare, pena esclusione, alla domanda”; Il predetto requisito è stato previsto in ottemperanza alla declaratoria dell’Area degli Operatori – profilo di Autista di ambulanza di cui all’Allegato A del CCNL del personale del Comparto sanità triennio 2019/2021 e delle Linee guida regionali allegate al decreto 17 ottobre 2018 n. 1961. Dalla superiore documentazione non emerge, pertanto, una deroga al possesso del requisito in parola per coloro i quali siano già dipendenti in servizio presso le strutture di emergenza-urgenza del 118 Sicilia.



Infine sulla “graduatoria idonea a coprire posizioni analoghe c’era già. Un concorso per tre unità che nel 2019 aveva prodotto un bell’elenco da scorrere. Di questo elenco però ne sono stati selezionati soltanto tre, dopodiché, si è aspettato che i termini di validità della graduatoria scadessero. E soltanto dopo si è pensato di indire un nuovo concorso per reclutare 16 unità. Alla faccia della continuità amministrativa e dell’ottimizzazione delle risorse”, l’Azienda Sanitaria chiarisce che “Il bando di concorso a cui si fa riferimento è stato indetto con deliba del 16 settembre 2019, e la cui graduatoria di merito approvata il 14 luglio del 2022. Pertanto, avendo le graduatorie per disposizione di legge validità biennale, la stessa è scaduta in data 14 luglio 2024”. L’ASP precisa pure che i posti messi a selezione con quel bando di selezione sono stati ricoperti.

I 16 posti, dunque, messi a concorso con la delibera del 28 marzo scorso, quella firmata da Croce, sono posti di nuova istituzione nel Piano triennale del fabbisogno, quindi vanno messi a concorso/mobilità, e per i quali non è possibile ricorrere a graduatorie precedenti alla modifica della dotazione organica. Sull’obbligo indicato dal cittadino di certificare i contributi lavorativi Inps per comprovare un’esperienza lavorativa di almeno cinque anni, cosa nel bando di adesso non è richiesto l’ASP ricorda che “L’estratto contributivo INPS non ha alcun valore certificativo ed in più non serve a provare di avere svolto la specifica attività nel profilo a selezione. Pertanto il bando di selezione ha previsto la possibilità per il candidato di autocertificare tutti i requisiti di ammissione, la Pubblica Amministrazione poi verificherà.