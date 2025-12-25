ASP Trapani, attivo il nuovo numero CUP per le prenotazioni telefoniche

È operativo il nuovo numero del servizio di prenotazione telefonica CUP dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. Chiamando il 0923 025025, gli utenti possono parlare direttamente con operatori dedicati per prenotare le prestazioni sanitarie in modo semplice e immediato.
Il nuovo recapito si affianca, in questa fase transitoria, ai numeri CUP già attivi: 331 1402643, 331 1402817, 331 1402591 e 331 1402788. Nelle prossime settimane, tuttavia, il 0923 025025 diventerà l’unico numero di riferimento per le prenotazioni telefoniche.
L’iniziativa rientra nel percorso di riorganizzazione e miglioramento dei servizi sanitari portato avanti dall’ASP di Trapani, con l’obiettivo di rendere l’accesso alle prestazioni più efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini del territorio.