Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
25/12/2025 14:00:00

ASP Trapani, attivo il nuovo numero CUP per le prenotazioni telefoniche

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-12-2025/asp-trapani-attivo-il-nuovo-numero-cup-per-le-prenotazioni-telefoniche-450.jpg

È operativo il nuovo numero del servizio di prenotazione telefonica CUP dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. Chiamando il 0923 025025, gli utenti possono parlare direttamente con operatori dedicati per prenotare le prestazioni sanitarie in modo semplice e immediato.

 

Il nuovo recapito si affianca, in questa fase transitoria, ai numeri CUP già attivi: 331 1402643, 331 1402817, 331 1402591 e 331 1402788. Nelle prossime settimane, tuttavia, il 0923 025025 diventerà l’unico numero di riferimento per le prenotazioni telefoniche.

 

L’iniziativa rientra nel percorso di riorganizzazione e miglioramento dei servizi sanitari portato avanti dall’ASP di Trapani, con l’obiettivo di rendere l’accesso alle prestazioni più efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini del territorio.



Sanità | 2025-12-24 22:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-12-2025/vaccinazioni-pediatriche-sicilia-e-alto-adige-maglia-nera-250.jpg

Vaccinazioni pediatriche, Sicilia e Alto Adige maglia nera

Le vaccinazioni pediatriche in Italia continuano a mostrare profonde differenze territoriali. A evidenziarlo è l’ultimo report del ministero della Salute sulle coperture vaccinali, aggiornato al 31 dicembre 2024, che assegna la maglia...







Native | 24/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766397266-0-pulire-le-diverse-superfici-di-un-bagno-trucchi-e-segreti-per-farle-brillare.jpg

Pulire le diverse superfici di un bagno: trucchi e segreti per farle...

Native | 24/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-12-2025/1766487744-0-mazara-si-accende-con-la-notte-bianca-t-roc-shopping-musica-arte-e-ottoni-animati-in-concerto.png

Rinviata al 28 dicembre la NOTTE BIANCA T-ROC a Mazara del Vallo

Native | 23/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766396896-0-come-cambia-il-beauty-look-tra-lavoro-tempo-libero-e-serate-speciali.jpg

Come cambia il beauty look tra lavoro, tempo libero e serate speciali