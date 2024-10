Rugby: i Fenici Marsala con Sergio Zorzi si arricchiscono di tecnica ed etica sportiva

11/10/2024 08:00:00

L'Asd I Fenici Rugby Marsala hanno vissuto una settimana intensa di tecnica ed etica sportiva grazie alla presenza di uno dei più grandi, loro a ragione scrivono "il più grande" formatore di tecnici ed atleti d'Italia: Sergio Zorzi. Conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, Sergio Zorzi vanta numerose collaborazioni sia con Club Italiani che stranieri, ed è di questi giorni la notizia della sua collaborazione con gli All Blacks neozelandesi. Una settimana di lavoro sull'erba sintetica del Campo Gaspare Umile di Via Istria in cui Zorzi ha tenuto gli allenamenti illuminando il gruppo di atleti dei Fenici a cui si sono uniti anche i ragazzi del Rugby Elimi Trapani facendo riecheggiare il suo ormai famoso mantra: "se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo".

"Lo scopo del coaching è quello di aiutare i ragazzi nel gioco del rugby e nella vita - dichiara Sergio Zorzi ai microfoni di TP24.it - e perchè no ad essere persone migliori. Come nella vita, nel rugby non ci si deve mai sentire troppo grandi nel fare le cose piccole, è uno sport in cui alberga perennemente l'umiltà in ciò che si fa ed il grande rispetto dell'avversario, avversario, non nemico. Voglio far conoscere ancor di più questo splendido sport preparando nel miglior modo possibile allenatori dal punto di vista del magazzino delle emozioni".

Sono state sedute di lavoro mai banali, fonte d'ispirazione per tutti, dagli atleti agli allenatori che l'Asd Fenici Marsala ha fortemente voluto proprio nel periodo precedente in cui affronterà il Campionato Under 16 che inizierà con una trasferta il 20 ottobre in quel di Catania a casa degli Amatori. La prima casalinga, sempre se i lavori di rifacimento del manto erboso del Nino Lombardo Angotta saranno terminati, dovrebbe disputarsi il 27 ottobre contro il Ragusa.

"Sono ammaliato da ciò che stanno facendo I Fenici, dal loro scopo sociale - continua Zorzi - sono davvero felice che lo stiano facendo con il Rugby, allo scopo di migliorare questa bella comunità che ho in questi giorni conosciuto. Sono convinto che nel tempo i Fenici faranno parlare di se anche in Campionati più performanti".