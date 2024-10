Venti vele per la giustizia: al via il VII Trofeo Giangiacomo Ciaccio Montalto

11/10/2024 15:53:00

Tutto è pronto per l'inizio del VII Trofeo Giangiacomo Ciaccio Montalto. Saranno venti le imbarcazioni a sfidarsi, provenienti da circoli velici di Marsala, Mazara del Vallo, Sciacca e naturalmente Trapani, che si sfideranno a partire da domani, per l’intero weekend e per il fine settimana tra il 26 ed il 27 Ottobre prossimi.

Il mare di Trapani, che il magistrato Ciaccio Montalto tanto amava, accoglierà ancora una volta una competizione che è molto più di una semplice regata. È un tributo che fonde passione sportiva e impegno civile, con l'Associazione Nazionale Magistrati (ANM) come protagonista.

«La novità di quest’anno – dice Piero Culcasi, presidente della sezione di Trapani della LNI – è la partecipazione della barca Vega, sequestrata a scafisti e poi affidata alla Lega Navale di Trapani, con a bordo un equipaggio di uomini dello Stato. L’irrinunciabile elemento di tradizione è, invece, la vicinanza dell’Associazione Nazionale Magistrati – sezione di Trapani, che nel 2018 fu ideatrice del Trofeo, promotrice ed organizzatrice della prima regata intitolata a Ciaccio Montalto.

Non possiamo che essere lieti ed orgogliosi, come Lega Navale, di proporci anche quest’anno e negli anni futuri, come strumento dell’iniziativa dell’ANM ormai consolidata nel tempo che celebra un magistrato che fu amante del mare e della vela e che fu strappato alle sue passioni, ai suoi affetti, alle sue amicizie, dalla mano vile dei sicari di Cosa Nostra. L’ANM è protagonista di memoria e partecipazione accanto alla Lega Navale. Nel rapporto tra ANM e Lega navale, rivive quel legame e quello spirito che furono del magistrato e dell’uomo Ciaccio Montalto con la città di Trapani".

A suggellare questo stretto legame la sezione di Trapani della LNI, affidataria di Vega, ha avanzato formale richiesta alla Lega nazionale, titolare della barca confiscata, perché quest’ultima, nei registri navali e sullo scafo, assuma nel futuro la denominazione “Vega – Ciaccio Montalto”.

Il Trofeo Giangiacomo Ciaccio Montalto è detenuto dalla barca “Elima” degli armatori Sugamele/Cappello, soci della Lega Navale di Trapani vincitori dell’edizione 2023/2024.