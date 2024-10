La EnoDoro Marsala Volley sabato attesa a Roma per il debutto stagionale

11/10/2024 12:30:00

Dopo la lunga preparazione fisica estiva, inizia il Campionato serie B1 di Volley femminile della EnoDoro Marsala Volley che si recherà in trasferta a Fonte Nuova Roma per affrontare la Ics Volley Santa Lucia di Coach Lorenzo De Gregoriis. Le romane, alla seconda stagione consecutiva in B1, proveranno a conquistare i primi tre punti casalinghi di questa nuova esperienza pallavolistica sfruttando l’impianto di gioco amico. Di contro, le lilibetane di Coach Luca D’Amico, forti di un pre-campionato davvero positivo, vorranno iniziare questo nuovo percorso conquistando quell’intera posta in palio, perché no in trasferta, che consentirebbe alle biancoazzurre marsalesi di iniziare con il piede giusto la stagione.

“La prima partita di Campionato non è mai semplice, ci sarà tanta emozione - dichiara Coach Luca D’Amico – Aspettiamo questo inizio da circa un mese e mezzo e siamo tutti pronti per affrontarlo al meglio. Per quanto Santa Lucia abbia nel roster giocatrici con molta esperienza sulle spalle, noi sabato ci faremo trovare pronti”.

Tanto il lavoro settimanale di preparazione al match condito da sedute video mirate a conoscere le avversarie per provare ad iniziare nel miglior modo possibile in questo debutto. A capitan Barbara Varaldo l’onere della prima dichiarazione stagionale per spronare tutto il Team: “Ci stiamo allenando dal 20 agosto e non vedevamo l’ora di sentire addosso l’adrenalina per l’esordio. Ci siamo preparate al meglio per questa trasferta romana e daremo il massimo in campo sabato pomeriggio. Iniziare il Campionato con tre punti sarebbe molto importante perché ci darebbero una buona spinta iniziale per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati per la stagione”.

Sarà possibile seguire l’andamento del match collegandosi, sabato 11 ottobre 2024 con inizio alle 16.30, alla pagina facebook “Marsala Volley”. L’arbitro dell’incontro ICS Santa Lucia RM Vs EnoDoro Marsala Volley sarà la Sig.ra Ina Varfaj coadiuvata dal Sig. Fabio Paris.