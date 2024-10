 Allo “Sperone” di Palermo "Il Carro risorto delle Rosalie ribelli"

12/10/2024 08:00:00

Il Festino dello “Sperone” intitolato "Il Carro risorto delle Rosalie ribelli", inizialmente previsto in una data precedente, è stato posticipato a venerdì 25 ottobre alle ore 16.00. Questo rinvio è stato deciso per permettere un restauro filologico del Carro trionfale creato dall’artista greco Jannis Kounellis nel 2007 per il Festino di Santa Rosalia. Il restauro, che ricostruirà le ruote del carro seguendo fedelmente il progetto originale, è un processo delicato e complesso. L'obiettivo è garantire la sicurezza e l'aderenza filologica per consentire il traino del carro durante il corteo, come avviene durante il Festino del 14 luglio.

“Tale rinvio di due settimane - spiegano gli organizzatori - risponde a una scelta precisa in termini di qualità del restauro e soprattutto in termini di sicurezza. In considerazione del notevole valore artistico del Carro trionfale realizzato da Jannis Kounellis nel 2007 si è scelto di procedere non con un mero recupero del carro, ma con un preciso restauro filologico, rispettoso e aderente al progetto dell’artista greco. Verranno dunque ricostruite e montate le ruote del carro, secondo un disegno tanto pregiato quanto complesso. Ciò consentirà un vero e proprio traino nel corteo, come d’uso nel Festino del 14 luglio, e non un mero posizionamento del carro. Un’operazione così complessa peraltro prevede la costruzione, il montaggio e il collaudo di delicati sistemi di manovra e di frenata che meritano dei tempi aggiuntivi, soprattutto al fine di svolgere il corteo in piena sicurezza.”

Inoltre, venerdì 11 ottobre c'è stata l'inaugurazione di un nuovo murale intitolato “Le Rosalie ribelli” realizzato dall'artista Giulio Rosk. L'evento avverrà in via Sacco e Vanzetti/Passaggio Petrina 1, nel quartiere Sperone, e coinvolgerà la comunità scolastica dell’I.C.S. “Sperone-Pertini” insieme alle autorità cittadine. Il murale sarà parte del museo a cielo aperto del quartiere, che già vanta 13 murales, e sarà inaugurato in occasione della “Giornata internazionale delle bambine”, istituita dall'ONU per sensibilizzare sui diritti delle ragazze nel mondo.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione “L’Arte di Crescere”, dall’ “I.C.S. Sperone-Pertini” e dall’associazione “Amici dei Musei Siciliani”, con il supporto del Comune di Palermo e di altri partner locali, nell'ambito degli eventi del 400° Festino di Santa Rosalia.

Dorotea Rizzo