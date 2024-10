Giornate FAI, esplorazioni e rassegne gastronomiche. Il fine settimana in provincia di Trapani

12/10/2024 06:00:00

Le Giornate FAI d'Autunno ci invitano a scoprire tesori nascosti, aprendo le porte di palazzi,

chiese e siti archeologici solitamente inaccessibili.

A Marsala, le Vie dei Tesori ci conducono in un affascinante viaggio attraverso i suoi angoli più suggestivi, mentre in tutta la provincia si susseguono sagre, festival e spettacoli che celebrano le tradizioni locali. Scopri gli eventi:

PROVINCIA DI TRAPANI - Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 si svolgerà la tredicesima edizione delle Giornate FAI d’Autunno, un importante evento organizzato dal FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano, dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. In Sicilia sono previste 40 aperture straordinarie di luoghi d’arte, storia e natura, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, grazie all'impegno dei volontari delle 9 delegazioni FAI Sicilia. I giovani volontari, insieme a "Apprendisti Ciceroni", guideranno i visitatori in un viaggio alla scoperta di palazzi storici, ville, chiese, laboratori artigiani e aree naturalistiche. La partecipazione prevede un contributo libero per sostenere le attività del FAI.

In provincia di Trapani, i luoghi visitabili includono: Chiesa di San Liberale Vescovo e Martire; Rossocorallo – Laboratorio Platimiro Fiorenza; Chiesa dell’Immacolatella; Parco Eolico di Mazara del Vallo (in collaborazione con Edison); Baglio Pastore ad Alcamo; Palazzo Pastore ad Alcamo (riservato agli iscritti FAI); Istituto Pia Opera Pastore ad Alcamo. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito delle Giornate FAI d’Autunno 2024.

MARSALA - Secondo weekend per il festival "Le Vie dei Tesori, il 12 e 13 ottobre, con esperienze culturali e sensoriali uniche. Si può fare yoga nell’ex chiesa di San Giovannello, partecipare a laboratori di ricamo, esplorare i mosaici e le necropoli dell’antica Lilibeo, visitare cantine storiche e partecipare a degustazioni. Tra i luoghi d'interesse ci sono il campanile del Carmine, la chiesa di San Giovanni e il Trittico fiammingo esposto al Palazzo Comunale. L'evento, esteso anche ad altre città siciliane come Palermo, Catania, Ragusa, e Sciacca, include passeggiate archeologiche, visite guidate e percorsi enogastronomici nelle cantine. I visitatori possono partecipare acquistando coupon online o direttamente sul posto, con opzioni per singole visite o pacchetti multipli. Per maggiori informazioni:https://www.leviedeitesori.com

SAN VITO LO CAPO - Fino a domenica 13 ottobre si svolge l'undicesima edizione di Tempuricapuna, dedicata al pesce capone. L'evento, organizzato dal Comune, offre degustazioni, cooking show e spettacoli per celebrare questo pesce azzurro. Le degustazioni, con specialità locali. Sabato 12 ottobre, il programma include Tempu ri mircatu alle 10:00, vari cooking show e un concerto di The New Band alle 22:30. Domenica 13 ottobre si ripete Tempu ri mircatu alle 10:00, un talk alle 11:30, cooking show e lo spettacolo finale alle 22:00 dell’Associazione culturale Gruppo Folkloristico Cala Bukuto.

MARSALA - Il 13 ottobre alle 17.00, il Museo archeologico Lilibeo ospiterà la XXI giornata nazionale ed europea FIDAM (Federazione Italiana Amici dei Musei) con una visita teatralizzata incentrata sulle figure femminili del museo. L'iniziativa, intitolata “Il tuo museo, la nostra passione”, punta a sottolineare l'importanza dell'associazionismo culturale e il contributo degli Amici del Parco nel preservare il patrimonio storico. La Direttrice del Parco, Anna Occhipinti, evidenzia come il museo rappresenti un luogo di identità e coesione sociale per i cittadini marsalesi. L'ingresso al museo è gratuito, con l'obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più ampio nella valorizzazione della cultura. Il Teatro Sollima di Marsala inaugura il 13 ottobre la II parte della Stagione Concertistica 2024 con lo spettacolo “Opera, Operetta ed Arie Napoletane”, che vede protagonisti il soprano Silvia Di Falco, il tenore Salvy Marino Benvegna e il pianista Leonardo Pavia. Questo è il primo dei sette eventi in programma fino al 15 dicembre, organizzati dall'Associazione Beethoven per offrire al pubblico un viaggio musicale che spazia tra epoche, stili e generi. Il concerto d'apertura omaggerà la lirica italiana, combinando opere, operette e canzoni napoletane in un'esperienza emozionante e coinvolgente.

PETROSINO - La manifestazione "Vino Vivo - Resistenza e Orgoglio Contadino" si terrà a Petrosino il 12 e 13 ottobre, con un ricco programma dedicato al vino e ai prodotti enogastronomici locali. Sabato 12 ottobre si inizierà alle 17:00 con una masterclass sul vino Grillo, a cura di AIS Trapani. A seguire, alle 18:30, ci sarà l’apertura delle degustazioni, con la partecipazione di oltre 20 cantine del territorio. La serata si concluderà con il concerto "Burning Fire" alle 21:30, che animerà l'evento. Domenica 13 ottobre, alle 11:00, si terrà il convegno "Territori bio: modelli di valorizzazione dell’identità territoriale" nei locali del Polivalente, organizzato in collaborazione con il Biodistretto Terre degli Elimi e AIAB, per discutere del valore delle reti e delle connessioni territoriali. Alle 17:30 si entrerà nel vivo con la "Sagra dell’uva e del vino", durante la quale si potranno degustare prodotti e dolci tipici siciliani a base di vino cotto, mosto e miele. La serata sarà allietata da esibizioni di canto, danza, cabaret e musica fino a tardi. Gli spazi espositivi, i luoghi di ristoro, i banchi di degustazione e la via del gusto saranno allestiti per entrambe le giornate lungo via Francesco De Vita, Viale Licari e via Baglio Woodhouse.

TRAPANI - Sabato 12 ottobre, alle 18:30, la Sala Pompeiana di Palazzo D'Alì ospita "La furba e lo sciocco" di Domenico Sarro, un Intermezzo buffo su libretto di Tommaso Mariani. La regia è di Matteo Peirone, che sarà anche in scena insieme a Linda Campanella e Luca Cicolella, accompagnati dall'ensemble dell'Ente Luglio Musicale Trapanese diretto dal Maestro Massimiliano Piccioli. Prevendite sul sito lugliomusicale.it

TRAPANI - La III Edizione de "I Suoni della Settimana Santa" si terrà domenica 13 ottobre 2024, alle ore 18:00, presso Largo San Giacomo a Trapani. L'evento, organizzato dall'Unione Maestranze in collaborazione con l'Ente Luglio Musicale e patrocinato dal Comune di Trapani e dalla Camera di Commercio, vedrà la partecipazione di sei associazioni bandistiche del territorio, che eseguiranno le marce funebri più amate della Settimana Santa di Trapani.

TRAPANI - Il 12 ottobre, alle 18:30, presso la Chiesa Valdese di Trapani si terrà un concerto per solo e duo di chitarre con i musicisti Nello Alessi e Ferdinando Fallica. L'evento, gratuito e aperto al pubblico, proporrà un programma musicale variegato, con brani di Bach, Morricone, Sor e Milhaud. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Laboratorio delle Utopie APS e l'Accademia Chitarristica Siciliana.

SALEMI - Domenica 13 ottobre alle ore 21, nella torre del Castello di Salemi, si svolgerà lo spettacolo De Rerum Natura (regia Giacomo Bonagiuso) che unisce teatro, luce, coreografia, canto, performance e mapping. L'evento esplorerà il complesso rapporto tra uomo e natura, tra uomo e uomo, e tra mondo e umanità, attingendo a testi come "De Rerum Natura" di Lucrezio e "Ballata dal Carcere di Reading" di Wilde. Le emozioni saranno accompagnate da atmosfere oniriche coreografate da Ciro Venosa e interpretazioni mistiche di Battiato da parte di Erika Cusumano. In scena, insieme all'artista principale, ci saranno Giovanna Scarcella, Giovanna Russo e Clara Errante Parrino.

ALCAMO - Il MACA, Museo d'Arte Contemporanea di Alcamo, apre con un programma ricco di eventi, tra cui l'inaugurazione del fondo Turi Simeti il 12 ottobre 2024 e la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo il 13 ottobre. Dal 2021, sotto la direzione curatoriale del collettivo Landescape, il MACA si distingue come centro di produzione artistica e accessibilità culturale, promuovendo pratiche partecipative e collaborazioni internazionali, sostenuto dai fondi del Ministero della Cultura. Domenica 13 ottobre alle ore 19.00, presso la Cittadella dei Giovani di Alcamo, si esibirà il gruppo di fisarmoniche Virtuous Flair, fondato nel 2018 e composto dai Maestri Salvatore Vitale, Giuseppe Sirena, Carmelo Lia e Alessio Di Dio. Parteciperà straordinariamente anche la fisarmonicista Carmela Stefano, docente al Conservatorio di Palermo. Il programma prevede l'esecuzione di brani di compositori come Biscardi, Creston, Bach, Hermosa, Vivaldi, Zolotarev e Piazzolla. L'ingresso è di € 5,00.

SANTA NINFA - La Riserva Naturale "Grotta di Santa Ninfa" partecipa alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@mu) 2024, domenica 13 ottobre, con attività per bambini dai 6 agli 11 anni. Il programma include una "caccia al museo" a tema naturalistico e geologico, laboratori didattici green, e visite guidate per i genitori al Centro Esplora Ambiente, un museo interattivo immerso nella natura della Valle del Belice. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria. L'evento è parte dell'iniziativa nazionale per avvicinare le famiglie ai musei, promossa dall'Associazione Famiglie al Museo.

MAZARA DEL VALLO - Fino al 13 ottobre, il Museo Nazionale degli Scacchi di Mazara partecipa all'iniziativa "Un Museo green", promossa dalla FAMU, per sensibilizzare i bambini sulla sostenibilità ambientale. Sabato 12 ottobre: Visite guidate al mattino e torneo di scacchi alle 16:00. Domenica 13 ottobre: Visite al Museo dalle 9:00 alle 13:00 e tavolo per disegnare.L'ingresso è gratuito per tutta la famiglia. Si conclude domenica 13 ottobre la terza edizione di “Matabbìa” sul tema “Siciliani in Tunisia, Tunisini in Sicilia”. L'evento, organizzato dall'Istituto EuroArabo, ospiterà studiosi e associazioni che discuteranno le connessioni culturali tra le due sponde del Mediterraneo. In programma tavole rotonde, proiezioni e un concerto finale.

MARSALA - Il 12 ottobre, alle ore 17:30, presso la Sala Convegni Enzo Genna del complesso San Pietro, si terrà la presentazione del libro "Dono d'Amore", frutto del progetto "Reiki in Ospedale". Scritto da Cristina Bottigelli, Gabriela Campione, Annalisa Parrinello e Paola Piu, il testo esplora il ruolo delle infermiere pediatriche nell'umanizzazione delle cure attraverso il Reiki. L'evento prevede la partecipazione di figure istituzionali e professionisti del settore sanitario, con saluti del sindaco di Marsala, On. Massimo Grillo, e del consigliere comunale Lele Pugliese. Saranno presenti interventi di esperti e testimonianze di pazienti e famiglie. La moderazione sarà a cura di Rossana Titone (Tp24).

FAVIGNANA - Fino all 13 ottobre si tiene a Favignana la quarta edizione di "Inside the Island", una competizione internazionale di CrossFit. Gli atleti si sfideranno in gare di resistenza e forza tra Lido Burrone e Piazza Matrice.