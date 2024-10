Misiliscemi, approvato il rendiconto di gestione 2023

12/10/2024 18:00:00

Il Comune di Misiliscemi ha approvato nel corso dell'ultima seduta consiliare, alla presenza del Collegio dei Revisori, con 9 voti favorevoli e 3 astenuti, il Rendiconto di Gestione 2023. Si tratta del quinto bilancio approvato dall’Amministrazione Tallarita in soli 23 mesi di insediamento. L'approvazione rappresenta un tassello importante per dare il via all'ampliamento della pianta organica e a definire i passaggi dei dipendenti a scavalco condivisi con altri Comuni.

"Grazie al lavoro incessante di professionisti come la ragioniera Fasola e il dott. Taormina, alla volontà di costruire insieme un futuro al nostro territorio, si è arrivati a questo ottimo risultato – dicono il sindaco, Salvatore Tallarita, e l’assessore al Bilancio Elio Barbera -. L'approvazione ci colloca tra i 180 Comuni siciliani (su 391) che risultano in regola con gli strumenti finanziari e possiamo ora dedicarci a programmazione e sviluppo".

Importanti i numeri di bilancio che evidenziano la chiusura con un avanzo di amministrazione di oltre 10mln di cui 7,3mln accantonati per soddisfare il debito di servizio con il Comune di Trapani, anche se ancora non correttamente quantificato, per gli anni 2022 e 2023. L'avanzo disponibile è di oltre 1,4mln, che sarà spendibile in parte già nel 2024 e riportato nel previsionale 2025/2027.

“Il percorso di crescita e di formazione del Comune di Misiliscemi – aggiungono sindaco e assessore - continua velocemente per poter garantire e migliorare i servizi ai cittadini misilesi”.