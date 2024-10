 Tragico scontro frontale sulla Palermo-Sciacca: tre morti e tre bambini feriti

12/10/2024 11:45:00

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina sulla statale Palermo-Sciacca, all'altezza dello svincolo per Giacalone, in provincia di Palermo. Intorno alle 8:15, due veicoli, una Toyota Rav 4 e una Mercedes, si sono scontrati frontalmente, causando la morte di tre persone. Le vittime sono una coppia di origine tunisina, rispettivamente di 44 e 42 anni, e un uomo di 51 anni originario di Palermo.

Le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare e sono in corso indagini per accertarne le cause. Nel violento impatto sono rimasti feriti anche tre bambini di 8, 6 e 4 anni, che viaggiavano a bordo di uno dei veicoli. I piccoli sono stati trasportati d’urgenza in codice rosso all'ospedale dei Bambini di Palermo grazie all'intervento dell'elisoccorso.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre le vittime dalle lamiere delle auto. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti, mentre l'Anas ha provveduto a gestire le deviazioni su percorsi alternativi.