12/10/2024 00:23:00

Due persone sono rimaste ferite questa sera in un incidente stradale avvenuto a Trapani, lungo lo scorrimento veloce che conduce all'imbocco dell'autostrada A29.

Nell'incidente sono state coinvolte due moto, ma la dinamica esatta è ancora in fase di accertamento. Uno dei motocicli è finito in un canalone, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.

I due feriti sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.