La funtanazza ad Alcamo: "Una farsa la muratura delle aperture e il cordone di polizia"

12/10/2024 07:00:00

Gentile redazione di Tp24, grazie per la copertura che avete offerto (e che auspico continuerete a offrire) a questa grottesca vicenda della Funtanazza, in cui il rispetto formale delle regole è stato invocato per bloccare un'iniziativa che, a mio parere, non presentava lati negativi. La farsa si è concretizzata non solo nel murare le aperture, una dimostrazione di forza del tutto superflua, ma anche nel formare un cordone di polizia per isolare il luogo, impedendo l'accesso persino agli utenti della Riserva. Come se ci fossero pericoli di violenza da parte di ragazzi, cittadini, pensionati, che avevano aderito a questa idea di vita legata a un bene pubblico.

Infine, la vicenda assume sfumature inquietanti quando l'assemblea silenziosa e pacifica in piazza viene scrupolosamente filmata da un uomo in abiti civili, che difficilmente poteva essere confuso con un turista o un passante.

Con grande dispiacere noto come anche il nostro territorio, seppur nel suo piccolo, si stia adeguando alle tendenze inquietanti in atto a livello nazionale e globale.

Grazie per esserci e per continuare a resistere.

Un lettore e cittadino Alcamese