Pallamano Marsala protagonista in serie B "Drago" e nel "Trofeo B Cup femminile"

12/10/2024 16:54:00

La Pallamano Marsala sarà protagonista nel Campionato serie B "Drago" e nel "Trofeo B Cup femminile". Gli obiettivi stagionali sono stati illustrati dalla dirigenza nel corso dell'incontro di ieri pomeriggio avvenuto alla presenza delle autorità locali e della delegata del Coni Elena Avellone. Seduti in prima fila il dirigente e volto storico della pallamano marsalese Vito Miceli, il consigliere regionale Aldo Fina ed i tecnici della Pallamano Marsala. In collegamento video anche il Presidente regionale della Figh Sandro Pagaria che ha voluto salutare i partecipanti e complimentarsi con la Pallamano Marsala per essere stata artefice della storica vittoria del Trofeo Coni Nazionale Under 14 di Beach Handball. Il Presidente hainoltre illustrato il nuovo, competitivo e difficile Campionato serie B "Drago" con 14 squadre. Complimenti estesi anche agli studenti della Scuola Mazzini di Marsala vincitrice dei Giochi Studenteschi Nazionali.

"π‘π‘œπ‘› π‘π‘œπ‘‘π‘’π‘£π‘Ž π‘–π‘›π‘–π‘§π‘–π‘Žπ‘Ÿπ‘’ 𝑖𝑛 π‘šπ‘œπ‘‘π‘œ π‘šπ‘–π‘”π‘™π‘–π‘œπ‘Ÿπ‘’ π‘™π‘Ž π‘›π‘œπ‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Ž π‘ π‘‘π‘Žπ‘”π‘–π‘œπ‘›π‘’! πΈπ‘ π‘ π‘’π‘Ÿπ‘π‘– π‘™π‘Žπ‘’π‘Ÿπ‘’π‘Žπ‘‘π‘–, π‘’π‘›π‘Ž π‘ π‘’π‘‘π‘‘π‘–π‘šπ‘Žπ‘›π‘Ž π‘“π‘Ž, π‘π‘Žπ‘šπ‘π‘–π‘œπ‘›π‘– π‘–π‘‘π‘Žπ‘™π‘–π‘Žπ‘›π‘– 𝑑𝑖 π‘π‘’π‘Žπ‘β„Ž β„Žπ‘Žπ‘›π‘‘π‘π‘Žπ‘™π‘™, π‘›π‘’π‘™π‘™π‘Ž 𝑝𝑖𝑒̀ π‘–π‘šπ‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘Žπ‘›π‘‘π‘’ π‘šπ‘Žπ‘›π‘–π‘“π‘’π‘ π‘‘π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘”π‘–π‘œπ‘£π‘Žπ‘›π‘–π‘™π‘’ π‘œπ‘Ÿπ‘”π‘Žπ‘›π‘–π‘§π‘§π‘Žπ‘‘π‘Ž π‘‘π‘Žπ‘™ πΆπ‘œπ‘›π‘– 𝑒 π‘Ÿπ‘–π‘ π‘’π‘Ÿπ‘£π‘Žπ‘‘π‘Ž π‘Žπ‘”π‘™π‘– π‘’π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿ 14, 𝑒̀ π‘π‘’π‘Ÿ π‘›π‘œπ‘– 𝑒𝑛 π‘Ÿπ‘–π‘ π‘’π‘™π‘‘π‘Žπ‘‘π‘œ π‘ π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘–π‘›π‘Žπ‘Ÿπ‘–π‘œ π‘β„Žπ‘’ 𝑐𝑖 π‘–π‘›π‘œπ‘Ÿπ‘”π‘œπ‘”π‘™π‘–π‘ π‘π‘’ 𝑒 𝑐𝑖 π‘–π‘›π‘π‘œπ‘Ÿπ‘Žπ‘”π‘”π‘–π‘Ž π‘Žπ‘‘ π‘Žπ‘›π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘Žπ‘£π‘Žπ‘›π‘‘π‘– – π‘’π‘ π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘–π‘ π‘π‘’ π‘£π‘–π‘ π‘–π‘π‘–π‘™π‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘’ π‘’π‘šπ‘œπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘Žπ‘‘π‘œ 𝑖𝑙 π‘£π‘–π‘π‘’π‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘–π‘‘π‘’π‘›π‘‘π‘’ 𝑒 π‘‘π‘’π‘π‘›π‘–π‘π‘œ π‘‘π‘’π‘™π‘™π‘Ž π‘ƒπ‘Žπ‘™π‘™π‘Žπ‘šπ‘Žπ‘›π‘œ π‘€π‘Žπ‘Ÿπ‘ π‘Žπ‘™π‘Ž π‘‰π‘–π‘‘π‘œ 𝐷𝑖 πΊπ‘–π‘œπ‘£π‘Žπ‘›π‘›π‘– – 𝐼𝑙 π‘›π‘œπ‘ π‘‘π‘Ÿπ‘œ π‘π‘Ÿπ‘œπ‘”π‘’π‘‘π‘‘π‘œ π‘π‘œπ‘›π‘’ π‘Žπ‘™ π‘π‘’π‘›π‘‘π‘Ÿπ‘œ 𝑖 π‘Ÿπ‘Žπ‘”π‘Žπ‘§π‘§π‘– 𝑒 π‘™π‘Ž π‘™π‘œπ‘Ÿπ‘œ π‘£π‘Žπ‘™π‘œπ‘Ÿπ‘–π‘§π‘§π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’, π‘šπ‘œπ‘‘π‘–π‘£π‘œ π‘π‘’π‘Ÿ 𝑐𝑒𝑖, π‘Žπ‘›π‘β„Žπ‘’ π‘žπ‘’π‘’π‘ π‘‘’π‘Žπ‘›π‘›π‘œ, π‘Žπ‘π‘π‘–π‘Žπ‘šπ‘œ π‘‘π‘’π‘π‘–π‘ π‘œ 𝑑𝑖 π‘Žπ‘™π‘™π‘’π‘ π‘‘π‘–π‘Ÿπ‘’ 𝑑𝑒𝑒 π‘ π‘žπ‘’π‘Žπ‘‘π‘Ÿπ‘’ 𝑑𝑖 π‘Žπ‘‘π‘™π‘’π‘‘π‘– π‘”π‘–π‘œπ‘£π‘Žπ‘›π‘–π‘ π‘ π‘–π‘šπ‘– π‘β„Žπ‘’ π‘Ÿπ‘Žπ‘π‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘’π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘›π‘œ π‘™π‘Ž π‘π‘–π‘‘π‘‘π‘ŽΜ€ 𝑑𝑖 π‘€π‘Žπ‘Ÿπ‘ π‘Žπ‘™π‘Ž 𝑛𝑒𝑙 π‘π‘Žπ‘šπ‘π‘–π‘œπ‘›π‘Žπ‘‘π‘œ π‘šπ‘Žπ‘ π‘β„Žπ‘–π‘™π‘’ 𝑑𝑖 π‘ π‘’π‘Ÿπ‘–π‘’ “𝐡 π·π‘Ÿπ‘Žπ‘”π‘œ” 𝑒 𝑛𝑒𝑙 “π‘‡π‘Ÿπ‘œπ‘“π‘’π‘œ 𝐡 𝐢𝑒𝑝 πΉπ‘’π‘šπ‘šπ‘–π‘›π‘–π‘™π‘’”. π‘ƒπ‘Ÿπ‘’π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘’π‘šπ‘œ π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘’ π‘Žπ‘›π‘β„Žπ‘’ π‘Žπ‘– π‘π‘Žπ‘šπ‘π‘–π‘œπ‘›π‘Žπ‘‘π‘– π‘”π‘–π‘œπ‘£π‘Žπ‘›π‘–π‘™π‘– π‘’π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿ 14, π‘’π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿ 16 𝑒 π‘’π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿ 18, π‘π‘œπ‘› 𝑙’π‘Žπ‘’π‘ π‘π‘–π‘π‘–π‘œ 𝑑𝑖 π‘Ÿπ‘–π‘π‘’π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘’, 𝑒 π‘šπ‘Žπ‘”π‘Žπ‘Ÿπ‘– π‘šπ‘–π‘”π‘™π‘–π‘œπ‘Ÿπ‘Žπ‘Ÿπ‘’, 𝑖 π‘Ÿπ‘–π‘ π‘’π‘™π‘‘π‘Žπ‘‘π‘– π‘Ÿπ‘Žπ‘”π‘”π‘–π‘’π‘›π‘‘π‘– π‘™π‘œ π‘ π‘π‘œπ‘Ÿπ‘ π‘œ π‘Žπ‘›π‘›π‘œ 𝑖𝑛 π‘Žπ‘šπ‘π‘–π‘‘π‘œ π‘Ÿπ‘’π‘”π‘–π‘œπ‘›π‘Žπ‘™π‘’ 𝑒 π‘›π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘Žπ‘™π‘’"