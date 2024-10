Trapani, parcheggia la sua Porsche elettrica sullo stallo dei disabili e viene multato

12/10/2024 13:56:00

Parcheggia la sua fiammante Porsche elettrica in centro a Trapani sullo stallo delle auto per i disabili. Ha acquistato una Porsche Taycan Turbo S, una supercar completamente elettrica, fiore all’occhiello della tecnologia rispettosa dell’ambiente, capace di prestazioni mozzafiato che farebbero impallidire anche le sportive più iconiche come Ferrari e Lamborghini. Ma non è di questo che vogliamo parlare oggi, né delle sue straordinarie performance. L'attenzione va invece al gesto decisamente poco rispettoso del suo proprietario.

Questa mattina, sabato 12 ottobre 2024, il conducente di questa Porsche, che vedete in foto, ha deciso di parcheggiare nel pieno centro di Trapani, in Piazza Scarlatti, occupando uno stallo riservato ai disabili. Un posto chiaramente segnalato con la scritta: "Vuoi il mio posto? Prenditi il mio handicap". Chissà se l’avrà notata, e se, anche solo per un attimo, ci avrà riflettuto.

Nonostante non abbia avuto problemi a spendere 220 mila euro per questa lussuosa vettura, sembra che il proprietario abbia preferito non pagare il ticket per la sosta sulle strisce blu come fanno tutti gli altri automobilisti. E così, ha pensato bene di occupare uno spazio dedicato a chi ha realmente bisogno di quel posto. Un gesto che rende vano il suo presunto rispetto per l'ambiente, evidenziato dalla scelta di un'auto elettrica, se poi manca il rispetto per gli altri, e in particolare per chi ha serie necessità.

Il parcheggio abusivo non è passato inosservato e, come prevedibile, la polizia municipale è intervenuta multando il proprietario per la sua infelice scelta.