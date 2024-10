Trapani Shark, che vittoria in rimonta contro Scafati

13/10/2024 22:17:00

Prima la sofferenza, poi il recupero e il successo. Così la Trapani Shark domina Scafati nella terza giornata della serie A di pallacanestro e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato, sconfiggendo i campani con il risultato di 101-87

Trapani ha usato la testa, perché nel momento di difficoltà, quando Scafati è arrivata anche a +9, ha mantenuto la calma, continuando a giocare la propria pallacanestro e, alla lunga, è riuscita ad imbrigliare la squadra avversaria, allungando nel terzo periodo e controllando piuttosto agevolmente nel quarto, dando una pratica dimostrazione di solidità che fa davvero ben sperare i sostenitori granata per un campionato di altissimo livello.

La partita è stata giocata a ritmi elevatissimi, con gli attacchi che hanno avuto la meglio sulle difese, a cominciare dal primo quarto, nel quale gli ospiti sono stati quasi sempre avanti, arrivando ad un vantaggio massimo di 5 punti, proprio sulla sirena, quando il tabellone indicava 25 per Trapani e 30 per Scafati.

Nel secondo periodo ancora i campani giocano meglio e volano sul 37-28 con il tiro libero di Miaschi, giunto dopo due falli fischiati alla panchina di Trapani che portano all'espulsione del coach Jasmine Repesa e che hanno consentito a Scafati di tirare 5 liberi consecutivi.

E' il momento di maggiore difficoltà per i padroni di casa che, però, riordinano le idee e, spinti da Alibegovic e Notae, ricuciono punto su punto fino al 37-40.

Rossato porta i granata sul -2 con una importantissima tripla e poi Robinson accorcia ancora sul -1 (39-40) prima del finale di tempo sul 54 pari con il canestro di Horton, con Trapani che poi sbaglia la tripla del possibile vantaggio allo scadere con Robinson.

Il terzo periodo è quello decisivo con Trapani che scappa grazie ancora a una tripla di Rossato e ai canestri di Yeboah, Petruccelli e ancora Yeboah e i liberi di Robinson, con i granata che si ritrovano avanti di 11 sul 69-58.

Di fatto, l'incontro termina qui, perché Scafati prova a rientrare in gara, ma i granata annullano tutti i tentativi, arrivando sul suono della terza sirena sul punteggio di 76-66.

Trapani è in controllo e in apertura di ultimo periodo c'è pure la tripla di Pleiss che sta ritrovando la giusta condizione fisica, mentre in difesa la squadra di Repesa chiude le maglie e in attacco continua a segnare a ripetizione fino al 101-87 con cui si conclude l'incontro.

L'ottima prestazione di Trapani si intuisce anche da quelle dei singoli giocatori, con 5 granata in doppia cifra: Notae con 20, in 23 minuti di utilizzo, Alibegovic con 19, Robinson e Petruccelli con 15 e Rossato con 11.

E ora la classifica, anche se si è solamente alla terza giornata, è già interessante, con Trapani quarta con 4 punti, dietro alla triade di testa composta da Trento, Virtus Bologna e Trieste.