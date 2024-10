Il Trapani vieta lo stadio a due tifosi

13/10/2024 08:42:00

Non potranno accedere allo stadio per sei mesi. Il Trapani vieta l'ingresso al Provinciale a due tifosi che, nel corso del derby con il Messina, come specificato dalla società stessa, hanno agito non rispettando il regolamento interno.

Uno ha "attaccato e insultato verbalmente e platealmente diversi giornalisti tesi a svolgere il proprio lavoro a fine partita, entrando in maniera improvvisa nell’area riservata alla Stampa accessibile solo con legittimo e personale accredito".

L'altro "per avere rivolto a più riprese e con voce altissima dal posto occupato in tribuna centrale frasi gravemente offensive verso l’allenatore Salvatore Aronica durante il corso del primo tempo ledendone l’umana reputazione".

Per questo motivo, quindi, il Trapani adesso considera i due tifosi "soggetti non graditi all'interno dello stadio Provinciale per i prossimi 6 mesi.

Ma non solo, perché nel corso del secondo tempo dalla Curva Nord è avvenuto il lancio di fumogeni, bottiglie, microfoni ed altri oggetti contundenti in campo e, "dopo un confronto con le autorità competenti, stupite come noi visto che i rappresentanti della stessa Curva sono ben noti per la loro brillante e seria maniera di tifare i colori granata, si è condiviso di isolare in ogni modo gli artefici di questi gesti e di identificarli per poi impedirgli per sempre di entrare allo stadio per poter ledere ancora gli interessi e l’immagine della società".