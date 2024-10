 Marsala: iniziano i lavori in Piazza Mameli, ecco come cambia la circolazione stradale

13/10/2024 12:52:00

Da domani, lunedì 14 ottobre, inizieranno i lavori di riqualificazione in Piazza Mameli, a Marsala. L’impresa incaricata ha comunicato all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Grillo l’avvio del cantiere, che comporterà importanti cambiamenti alla circolazione stradale.

Uno degli interventi principali è la chiusura di via Vespri. Per questo motivo, chi proviene da Piazza del Popolo sarà obbligato a deviare su via Buscemi, proseguendo poi su via Dei Mille. I veicoli pesanti, come mezzi superiori a 3,5 tonnellate e pullman, dovranno invece seguire un percorso alternativo, immettendosi su via R. Montmasson (ex M. Nuccio) e procedendo verso il Lungomare.

Anche il trasporto pubblico subirà variazioni. Il Servizio Municipale Autotrasporti ha annunciato che le linee interessate dal cambio di percorso sono la n° 3, 4, 7/10 e 8/13. I bus partiranno da Piazza del Popolo, per poi transitare su via Mazzini, via R. Montmasson, Piazza Piemonte e Lombardo, via Colonnello Maltese, Lungomare Boeo e Viale Isonzo. La fermata su via Sibilla, di conseguenza, sarà temporaneamente soppressa.