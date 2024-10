Marsala, oggi al teatro Sollima "Opera, Operetta ed Arie Napoletane"

13/10/2024 08:00:00

Si apre con un viaggio musicale tra opera, operetta e tradizione napoletana la seconda parte della XXIV Stagione Concertistica organizzata dall'Associazione Beethoven al Teatro Sollima di Marsala. Queta sera alle ore 21:00, il sipario si alza sullo spettacolo "Opera, Operetta ed Arie Napoletane", inaugurando un ricco cartellone di eventi che accompagneranno il pubblico fino al 15 dicembre 2024.

Il primo appuntamento vedrà protagonisti tre artisti siciliani di fama nazionale e internazionale: il soprano Silvia Di Falco, il tenore Salvy Marino Benvegna e il pianista Leonardo Pavia. La serata sarà un omaggio alla grande tradizione lirica italiana, con un programma che intreccia le note maestose dell’opera con la vivacità dell’operetta e il calore delle arie napoletane, offrendo al pubblico un’esperienza musicale indimenticabile.

L'evento, organizzato sotto la direzione artistica del Maestro Giuseppe Lo Cicero, presidente dell'Associazione Beethoven, promette di regalare emozioni profonde, grazie alla selezione di brani che spaziano tra epoche e stili diversi. La serata si aprirà con "Estrellita" di Manuel Ponce, seguita da alcuni dei più celebri brani dell’opera e della canzone napoletana, tra cui "O mio babbino caro" da Gianni Schicchi di Puccini, "Era de Maggio" di Costa, e "Core 'ngrato" di Cardillo.

Non mancheranno poi le eleganti melodie dell’operetta, come "Tace il labbro" da La vedova allegra di Lehàr, e la leggendaria "Musica proibita" di Gastaldon. Tra i momenti più attesi, il celebre "Brindisi" da La Traviata di Verdi, che concluderà la serata tra applausi e brividi di emozione. Un bis finale è previsto, con un classico della tradizione italiana, che promette di accendere l'entusiasmo del pubblico.

La seconda parte della stagione concertistica dell'Associazione Beethoven si presenta dunque come un viaggio musicale attraverso le epoche, con sette spettacoli che offriranno al pubblico un’opportunità unica per immergersi nella bellezza della musica in tutte le sue forme. Il cartellone, che proseguirà fino a dicembre, celebra Marsala come centro culturale e artistico di riferimento in Sicilia, confermando la città come una delle più attive nel panorama musicale regionale.

L’invito è dunque rivolto a tutti gli amanti della musica che vorranno vivere un’esperienza sensoriale, culturale e artistica in uno dei teatri più suggestivi della regione. L’appuntamento è per il 13 ottobre, per una serata che promette di essere un’esplosione di emozioni e bellezza.