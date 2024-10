Alcamo, eMotori lancia la eMotori Academy: corso gratuito per nuovi programmatori

14/10/2024 16:10:00

eMotori, azienda alcamese con oltre 35 anni di esperienza nello sviluppo di applicazioni informatiche, ha annunciato il lancio di un’iniziativa innovativa per la formazione e l'assunzione di giovani talenti nel settore della programmazione. Attraverso il progetto eMotori Academy, l’azienda offre un corso gratuito dedicato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, residenti nelle province di Trapani e Palermo.

Un’opportunità per i giovani - Il corso, della durata di sei mesi, si propone di formare programmatori con competenze pratiche e teoriche nello sviluppo di applicazioni web e mobile. Al termine del percorso formativo, i migliori partecipanti avranno la possibilità di accedere a un contratto di lavoro presso eMotori. Questa iniziativa rappresenta un'importante opportunità per i giovani interessati a inserirsi nel mondo della programmazione e delle tecnologie digitali.

Un impegno per il territorio - Luca Lo Presti, Responsabile del reparto Sviluppo di eMotori, ha dichiarato: "Con questa iniziativa, eMotori dimostra il suo impegno nello sviluppo del territorio e nella formazione di nuovi talenti. Crediamo che investire nella formazione dei giovani sia fondamentale per il futuro della nostra azienda e dell'intero settore tecnologico in Sicilia."

Struttura del corso - Il corso si svolgerà ad Alcamo, con sessioni pomeridiane due volte a settimana, della durata di tre ore ciascuna. I partecipanti avranno la possibilità di apprendere da professionisti esperti attualmente impiegati presso eMotori, attraverso una combinazione di lezioni teoriche e workshop pratici.

Il corso è aperto a un massimo di 15 partecipanti, e le iscrizioni saranno aperte fino al 30 novembre 2024. Gli interessati potranno candidarsi sul sito web dedicato: academy.emotori.com. La selezione dei candidati sarà effettuata tramite valutazione del curriculum vitae, test attitudinale e test motivazionale.

Un futuro per i giovani programmatori - Con eMotori Academy, l’azienda riafferma il suo impegno nella promozione di nuove opportunità professionali per i giovani siciliani, contribuendo allo sviluppo dell’ecosistema tecnologico locale. Questo progetto non solo offre un percorso formativo di qualità, ma rappresenta anche un trampolino di lancio per una carriera nel settore dello sviluppo software, specialmente nel campo dei gestionali per il settore motoristico, in cui eMotori è specializzata.