 Trapani, Unicredit incontra il Prefetto per rafforzare la collaborazione istituzionale

14/10/2024 16:30:00

Venerdì scorso si è svolto un incontro istituzionale presso il Palazzo della Prefettura a Trapani, tra il Prefetto di Trapani, Sua Eccellenza Daniela Lupo, e Renato Mancini, Area Manager Retail di Unicredit per la provincia di Trapani. L’incontro, svoltosi in un clima di reciproca cordialità, ha rappresentato un’occasione significativa per consolidare il rapporto tra l’istituto bancario e le istituzioni locali.

Durante il colloquio, Unicredit ha ribadito il proprio impegno a collaborare con le istituzioni provinciali, sottolineando l’importanza di un dialogo continuo e costruttivo con le autorità del territorio. Renato Mancini ha espresso la volontà della Banca di mantenere un ruolo attivo nel supporto alla comunità locale, promuovendo iniziative che favoriscano lo sviluppo economico e sociale della provincia di Trapani.

L’incontro ha rappresentato un momento importante per testimoniare la vicinanza delle strutture provinciali di Unicredit con le istituzioni, rafforzando una cooperazione che punta al bene comune e al sostegno del territorio trapanese.

Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di Unicredit mirate a consolidare le relazioni con il tessuto istituzionale locale, promuovendo un modello di banca che non solo offre servizi finanziari, ma che si impegna attivamente nello sviluppo delle comunità in cui opera.