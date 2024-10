Sicurezza: approvati i progetti di Marsala, Mazara del Vallo e Trapani

14/10/2024 09:35:00

Si è tenuta una nuova riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, durante la quale sono stati approvati i progetti presentati dai Comuni di Marsala, Mazara del Vallo e Trapani. Le iniziative, che saranno finanziate con i fondi del Fondo Unico di Giustizia, rientrano nel quadro delle azioni promosse dal Ministero dell’Interno per il 2024, mirate a promuovere la legalità e il controllo del territorio attraverso interventi tecnologici e di rigenerazione urbana.

Il Comune di Marsala ha proposto un progetto di rigenerazione urbana per l'area degradata di contrada Casabianca, conosciuta come "area di colmata", con l'obiettivo di ripristinare le condizioni di sicurezza e legalità. Questo intervento intende trasformare una zona di degrado in un'area riqualificata, migliorando il decoro urbano e riducendo i rischi di criminalità.

I Comuni di Trapani e Mazara del Vallo, invece, hanno presentato progetti per il potenziamento delle sale operative delle Polizie Municipali, con l'acquisto e l'installazione di nuove tecnologie di videosorveglianza urbana e software avanzati per il controllo del territorio. Queste strumentazioni avranno un ruolo centrale nella prevenzione dei reati e nel supporto alle indagini delle Forze dell'Ordine.

Il Fondo Unico di Giustizia ha assegnato 5,5 milioni di euro per finanziare progetti in 95 Comuni italiani con una popolazione compresa tra i 50.000 e 99.999 abitanti. Per la provincia di Trapani, i Comuni di Marsala, Mazara del Vallo e Trapani sono stati selezionati come beneficiari di questi fondi, offrendo loro una importante opportunità per innalzare il livello di sicurezza sul territorio. Il Prefetto Lupo ha sottolineato l’importanza di questi progetti, che promuovono il rispetto del decoro urbano e contribuiscono a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità.

Nel corso della riunione, si è inoltre discusso delle iniziative in corso per contrastare il degrado sociale e il disagio giovanile nei quartieri di Trapani, Erice e Mazara del Vallo, aree particolarmente colpite da questi fenomeni. Alla riunione hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze di Polizia e ai Sindaci dei Comuni interessati, i rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Locale, dei distretti socio-sanitari di Trapani e Mazara del Vallo, e un rappresentante dell’ufficio scolastico provinciale.

Sono stati affrontati temi come la dispersione scolastica, la povertà educativa e le azioni di prevenzione messe in campo dall’ASP per combattere le tossicodipendenze, in armonia con i progetti di riqualificazione urbana e di potenziamento dei servizi sociali promossi dai Comuni.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito che i controlli straordinari delle Forze dell’Ordine continueranno, in collaborazione con le Polizie Locali, con particolare attenzione agli immobili abbandonati e degradati che sono spesso focolai di episodi di illegalità. L’obiettivo è quello di rafforzare le sinergie interistituzionali e promuovere una maggiore partecipazione della cittadinanza attiva per affrontare congiuntamente le sfide legate alla sicurezza e alla rigenerazione sociale ed economica del territorio.

Questo incontro segue altre iniziative simili, tra cui una recente riunione dedicata specificamente al comune di Marsala, sempre con l’obiettivo di adottare strategie condivise per la prevenzione della criminalità e per migliorare la qualità della vita nei quartieri più esposti al degrado.