 A Favignana nasce il movimento cittadino "Orgoglio, Tradizione, Identità" 

14/10/2024 09:00:00

Nei giorni scorsi a Favignana si è riunito un numeroso gruppo di cittadini per dare vita al costituendo movimento "Orgoglio, Tradizione, Identità... in movimento per le Egadi". L'iniziativa, aperta a tutti i residenti, dimoranti e a coloro che hanno a cuore il futuro delle Isole Egadi, ha come obiettivo il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo delle isole, attraverso il confronto con movimenti, associazioni e partiti del territorio. Giampaolo Sciacca è stato nominato coordinatore del movimento.

Durante gli incontri, sono stati discussi temi di grande rilevanza per la comunità, a partire dalla necessità di un miglioramento dei trasporti marittimi. Il movimento richiede un servizio più adeguato alle esigenze dei residenti, pendolari e turisti, puntando su un sistema che rispecchi meglio i bisogni di chi vive e lavora sulle isole.

Un altro argomento cruciale è la rimodulazione della tassa di sbarco. Il movimento propone esenzioni per i familiari dei nativi, proprietari di case, titolari di imprese con sede sulle isole, e per chi viaggia quotidianamente per lavoro. Inoltre, viene richiesta la riattivazione di abbonamenti settimanali, mensili o stagionali per facilitare gli spostamenti.

Sul fronte della sanità, il gruppo sottolinea l'importanza dell'apertura di un centro dialisi e del potenziamento dei servizi socio-sanitari, con l'introduzione di nuove figure professionali specialistiche, a beneficio della salute pubblica locale.

Il movimento si fa anche portavoce della difficoltà dei giovani di vivere e lavorare tutto l'anno nelle isole. In particolare, viene evidenziata la necessità di creare condizioni favorevoli per le giovani coppie, che spesso sono costrette a trasferirsi sulla terraferma per mancanza di opportunità.

Tra le altre proposte spicca il recupero delle quote tonno della storica tonnara di Favignana, simbolo della tradizione locale, e il rilancio dell’Area Marina Protetta, per favorire una gestione sostenibile delle risorse naturali.

Non manca l'attenzione al miglioramento delle infrastrutture scolastiche, sportive e sociali, con la richiesta di nuovi spazi di aggregazione per giovani e anziani, nonché di interventi per aumentare il decoro urbano e la qualità dei servizi ai cittadini.

Questi temi, insieme ad altri come la tutela dell'ambiente e l'assetto del territorio, saranno oggetto di ulteriori approfondimenti e proposte concrete da condividere con le istituzioni a ogni livello, nel tentativo di garantire un futuro prospero alle Isole Egadi.