Sicilia: al via la campagna vaccinale antinfluenzale e anti Covid

14/10/2024 10:14:00

Sta per partire anche in Sicilia la campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid, in linea con le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 20 maggio 2024, dal titolo "Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2024-2025". L’obiettivo è prevenire la diffusione dell'influenza stagionale e del Covid-19, con un focus particolare sui gruppi a rischio e sulla protezione della salute pubblica.

A chi è raccomandata la vaccinazione?

La vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente a diverse categorie di persone, tra cui:

Over 60 : tutti coloro che hanno compiuto 60 anni.

: tutti coloro che hanno compiuto 60 anni. Donne in gravidanza e nel post-partum .

. Bambini tra i 6 mesi e i 6 anni.

tra i 6 mesi e i 6 anni. Persone con malattie croniche , come tumori, diabete e malattie dell’apparato cardiocircolatorio e respiratorio.

, come tumori, diabete e malattie dell’apparato cardiocircolatorio e respiratorio. Familiari di persone ad alto rischio di complicanze.

di persone ad alto rischio di complicanze. Operatori sanitari e socio-assistenziali, oltre ad addetti a servizi pubblici di primario interesse, come i donatori di sangue.

Quando e dove vaccinarsi?

Secondo gli esperti, l'influenza potrebbe iniziare a circolare tra fine ottobre e inizio novembre, perciò è consigliabile vaccinarsi il prima possibile. Per attivare la protezione vaccinale, occorrono almeno due settimane. I cittadini possono rivolgersi al proprio medico di famiglia per informazioni su tempi e modalità di vaccinazione. I medici di base gestiscono la somministrazione del vaccino con varie modalità, tra cui giornate dedicate o chiamate attive ai pazienti a rischio. In alternativa, anche i dipartimenti di igiene delle Asl possono somministrare i vaccini.

Perché vaccinarsi?

Vaccinarsi è fondamentale per ridurre complicanze e mortalità. La dottoressa Tecla Mastronuzzi, responsabile dell'Area Prevenzione della Simg, sottolinea che il vaccino protegge soprattutto da gravi complicanze e riduce la pressione sui Pronto Soccorso. Nell'ultima stagione, solo il 50% della popolazione a rischio si è vaccinata, un dato che gli esperti sperano di migliorare quest’anno.

Secondo la professoressa Roberta Siliquini, presidente della Società Italiana di Igiene, vaccinarsi è il metodo più sicuro ed efficace per prevenire l’influenza e le forme gravi ad essa correlate. La vaccinazione aiuta non solo a proteggere sé stessi, ma anche a ridurre i costi sanitari e a mantenere la produttività, riducendo le assenze scolastiche e lavorative.

E se mi ammalo nonostante il vaccino?

È possibile contrarre l’influenza anche dopo la vaccinazione, ma in forma molto più lieve. La vaccinazione, infatti, è particolarmente efficace nel prevenire le complicanze più gravi. L'invito è quindi di vaccinarsi con fiducia, come raccomandano gli esperti.