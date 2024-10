  Mazara del Vallo piange Stefano Di Bona, fondatore del gruppo Facebook "Mazara…in linea"

14/10/2024 16:48:00

È venuto a mancare oggi Stefano Di Bona, figura molto conosciuta e apprezzata a Mazara del Vallo. Di Bona era noto per essere stato uno dei fondatori del gruppo Facebook "Mazara…in linea", diventato nel tempo un importante punto di riferimento per la diffusione di notizie riguardanti la città e per la discussione di temi di interesse locale.

Stefano Di Bona ha combattuto con grande forza contro una malattia che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Oltre al suo impegno per la comunità mazarese, era anche un grande appassionato di fotografia, arte con la quale riusciva a cogliere e condividere scorci di vita quotidiana e paesaggi del territorio.

Di Bona lascia due figli, che ora piangono la sua scomparsa insieme alla comunità mazarese che, grazie a lui, ha potuto contare su uno spazio virtuale di informazione e confronto.