14/10/2024 06:00:00

• Basket: prima la sofferenza, poi il recupero e il successo. Così la Trapani Shark domina Scafati nella terza giornata della serie A di pallacanestro e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato, sconfiggendo i campani con il risultato di 101-87. Partita giocata a ritmi elevatissimi, con gli attacchi che hanno avuto la meglio sulle difese, a cominciare dal primo quarto, nel quale gli ospiti sono stati quasi sempre avanti, arrivando ad un vantaggio massimo di 5 punti, proprio sulla sirena, quando il tabellone indicava 25 per Trapani e 30 per Scafati. Nel secondo periodo ancora i campani giocano meglio ma i padroni di casa spinti da Alibegovic e Notae, ricuciono punto su punto fino al 54 pari finale. Il terzo periodo è quello decisivo con Trapani che scappa e si ritrova avanti di 10 sul 76-66. Trapani è in controllo e in apertura di ultimo periodo c'è pure la tripla di Pleiss che sta ritrovando la giusta condizione fisica, mentre in difesa la squadra di Repesa chiude le maglie e in attacco continua a segnare a ripetizione fino al 101-87 con cui si conclude l'incontro. Cinque granata in doppia cifra: Notae 20, in 23 minuti di utilizzo, Alibegovic con 19, Robinson e Petruccelli con 15 e Rossato con 11. E ora la classifica, anche se si è solamente alla terza giornata, è già interessante, con Trapani quarta con 4 punti, dietro alla triade di testa composta da Trento, Virtus Bologna e Trieste.

• Handball A1: la AC Life Style Handball Erice supera il primo ostacolo in European Cup, battendo anche in casa le lituane del Cascada HC Garliava con il punteggio di 41 a 27. Un successo che legittima perentoriamente l’accesso al turno successivo, considerata anche la netta vittoria ottenuta in Lituania la settimana scorsa. Ottime indicazioni per il coach Ignacio Aniz Legarra Iñaki, che trova risposte convincenti da tutte le atlete schierate, compresa Florencia Villaroel, al rientro dopo un fastidioso infortunio. “Credo che la differenza, nel computo delle due gare, l’abbia fatta la nostra determinazione, insieme alla nostra voglia di correre, di collaborare in difesa e in attacco, di essere squadra - dichiara Nicole Bernabei, centrale AC Life Style Handball Erice, nel dopo partita - Siamo in crescita e non dobbiamo fermarci, anche stasera lo abbiamo dimostrato, giocando un secondo tempo senza esitazioni e diverso a quello che avevamo disputato in Lituania. Il mio premio come Mvp? Questo è un gioco di squadra. Non posso che ringraziare le mie compagne per mettermi nelle condizioni di dare il meglio di me stessa”. Lo Score: Priolo 2, Bernabei 6, Losio 3, Cozzi 1, Villaroel 1, Di Prisco 5, Pessoa 8, Tarbuch 3, Ateba 9, Rios 3. All. Ignacio Aniz Legarra Iñaki.

• Volley B1: esordio vincente nel Campionato serie B1 di Volley femminile girone D per la EnoDoro Marsala Volley che torna da Roma, dopo la sfida contro Santa Lucia, con l’intera posta in palio e la certezza di avere un roster capace di affrontare con la giusta determinazione l’appuntamento sportivo imposto dal calendario senza badare tanto al sottile e concretizzando al massimo le occasioni che si sono succedute durante il match. Una vittoria che certifica un netto predominio territoriale delle lilibetane rallentato da un ritorno delle padrone di casa nel solo secondo parziale, comunque sempre ad appannaggio del Marsala Volley che Coach Luca D’Amico presenta in campo con la diagonale Grippo/Varaldo, le bande Pozzoni e Meniconi e le centrali Cecchini e Zingoni, quest’ultima tornata in panca per l’ingresso del libero Oggioni. Adesso testa alla prima casalinga di domenica 20 ottobre contro le napoletane della Vesuvio Oplonti per provare a dare da subito il primo colpo di coda al torneo. Tabellino: ICS Santa Lucia – Enodoro Marsala Volley 0-3 (14/25, 23/25, 21/25). Enodoro Marsala Volley: Grippo 4, Pozzoni 7, Cecchini 9, Varaldo 20, Meniconi 10, Zingoni 5, Oggioni (L), Carpio 1, Guastella 0, Bondavalli 0, Caserta ne, Lo Gerfo (L2). Coach: Luca D’Amico.

• Calcio serie C: settanta e passa minuti in superiorità numerica, ma senza "sfondare" e la sconfitta che viene evitata solo al 93'. Il Trapani delude nel derby con il Messina e spreca l'occasione di avvicinare la vetta della classifica di serie C riuscendo ad evitare il ko soltanto al 93' grazie a King Udoh. Il Trapani aveva provato a partire forte contro una squadra che lotta per centrare la salvezza, ma i peloritani sono stati bravi a chiudersi con ordine. Poi, al 21' il rosso ad Anzelmo sembrava indirizzare l'incontro dalla parte del Trapani che, però, commette l'errore di non riuscire a creare particolari occasioni da rete. Anzi, è proprio il Messina a sfiorare il gol alla fine del primo tempo con la traversa colpita da Anatriello che fa gelare i tifosi granata presenti sugli spalti. Nella ripresa ci si attende un Trapani diverso, anche perché il Messina, rimasto in 10, si è chiuso ancor più, anche se non disdegna le puntate in contropiede. E, invece, al 48' sono i giallorossi a trovare il gol del vantaggio con Anatriello. Il Trapani prova a reagire con Carriero, ma il suo tiro è fuori, quindi, con la girandola di sostituzioni, al 61' entra King Udoh che prende il posto di Kanoute. E', praticamente, la mossa decisiva, perché proprio Udoh negli ultimi 7 minuti diventa il grande protagonista, prima con un tiro parato, poi con il gol al 93', con un preciso colpo di testa su calcio d'angolo e, quindi, al 95' va vicino al gol della vittoria, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Alla fine, tanto rammarico per il Trapani, perché se da un lato la serie positiva è arrivata a 6 gare, questo pareggio rappresenta un mezzo passo falso nella corsa alla vetta della classifica.

• Calcio a 5: buona anzi ottima la prima di Campionato nel Girone H di serie B per il Marsala Futsal che al Palasancarlo ritrova il proprio caloroso pubblico a cui regala una vittoria ampia conquistata a denti stretti contro il Villaurea Monreale. Un match terminato 6 a 5 giocato con grinta, fisicità, tecnica, cuore. Lo stesso cuore che gli ex Vito Pizzo e Gabriele Pellegrino hanno dato alla società che li ha voluti premiare ieri in campo, il primo per aver guidato da capitano un team verso la B e la conquista lo scorso anno del quarto posto, il secondo per essere stato l’uomo spogliatoio. Il Marsala Futsal conquista i primi 3 punti, sa già su cosa lavorare per affrontare la prossima trasferta (prima ci sarà la Coppa il 16 di ottobre in casa contro il Mistral Palermo) che si terrà il 26 ottobre sul campo del Drago Acireale, in quanto alla seconda giornata per la ‘banda Torrejon’ sarà turno di riposo. Marcatori: Barroso (5’ p.t., 7’ s.t. R.), Patti (13’ p.t., 9’ s.t. ), Abate (20’ p.t.), Pierro (1’ s.t.) - MF2012; Giannusa (19’ p.t.), Giannola (5’ s.t., 20’ s.t.), Cassata (6’ s.t.), Abisso (20’ s.t.) - VM.

• Pallamano serie B: La prima sfida di Campionato non è mai semplice affrontarla, le tensioni possono giocare brutti scherzi ed oggi, al Palazzetto dello Sport di Marsala, l’emozione di giocare il debutto ha pervaso entrambe le contendenti, gli ospiti per almeno 10 minuti nella prima frazione di gioco ed i padroni di casa per altrettanti nella ripresa. Nel massimo impianto al coperto lilibetano andava in scena Autosicura Pallamano Marsala contro TeamNetwork Albatro, una sfida che al termine dell’ora di gioco conta un risultato di 37 a 33 per i ragazzi di Milenko Klijaic che così muovono a proprio favore la classifica partendo con il piede giusto nell’impegno che li vedrà affrontare il difficile torneo serie B “Drago” di pallamano maschile. Tabellino Autosicura Pallamano Marsala: Panicola, Campisi 1, Di Mauro 1, Bondici 1, D’Alberti 6, La Commare, Laudicina, Rallo 3, Passalacqua, Lo Cicero 10, D’Aguanno S 2, Merghali 2, Mattarella, D’Aguanno G 5, Cibutaru 6, Sparla. Coach: Milenko Klijaic.

• Atletica Paralimpica: si sono

• Atletica Paralimpica: si sono

• Atletica Paralimpica: si sono