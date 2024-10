"Seguirà rinfresco": Francesco Benigno e il giovane scrittore Antonio Galetta

14/10/2024 10:10:00

Torna l'appuntamento con "Seguirà rinfresco", la rubrica culturale di Tp24, con una puntata imperdibile che vede protagonisti due ospiti d’eccezione. Al centro del dibattito ci saranno storia, potere e le dinamiche profonde della nostra società.

Il primo ospite è lo storico di fama internazionale Francesco Benigno, che presenterà il suo ultimo saggio "La storia al tempo dell'oggi". Benigno riflette su come la storia sia percepita e utilizzata nella società contemporanea, in una connessione continua tra passato e presente. Il suo lavoro offre una nuova chiave di lettura per comprendere meglio le dinamiche attuali, facendo luce su come le narrazioni storiche possano influenzare il nostro modo di vivere il presente.

A seguire, scopriremo l’opera di un giovane e promettente scrittore, Antonio Galetta, che presenta il suo romanzo "Pietà". Il titolo, tuttavia, nasconde un significato molto più profondo. Galetta, con una scrittura incisiva e bruciante, racconta l'esercizio del potere e la forza delle idee attraverso una campagna elettorale che si trasforma in uno scenario di guerra. Il narratore collettivo, un "noi" spericolato e disincantato, oscilla tra idealismo e egoismo, svelando le dinamiche nascoste del potere. Con frasi come "Noi non facciamo politica, ma oplitica", l'autore mette a nudo la spietatezza di chi, come opliti, combatte non per il denaro, ma per il potere.

Ecco la puntata.