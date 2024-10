Riti della Settimana Santa: Trapani conquista la fiera del turismo di Rimini

14/10/2024 10:45:00

Grande successo per l'Unione Maestranze al TTG di Rimini, la fiera del turismo più importante in Italia. L'evento è stato l'occasione perfetta per presentare al mondo il nuovo brand "Riti della Settimana Santa", nato per promuovere le potenzialità turistiche legate alle celebrazioni pasquali trapanesi.

Numerosi incontri con buyer internazionali hanno confermato l'alto interesse verso questa forma di turismo esperienziale e di qualità. Giovanni D'Aleo, Presidente dell'Unione Maestranze, si dichiara estremamente soddisfatto: "La partecipazione al TTG ci ha permesso di far conoscere il nostro progetto e di avviare un percorso di valorizzazione dei Riti della Settimana Santa come prodotto turistico di eccellenza".

Anche Salvatore Ombra, Presidente di Airgest, ha espresso il suo entusiasmo: "Il turismo religioso legato ai riti della Settimana Santa rappresenta una risorsa straordinaria per il nostro territorio. L'aeroporto di Trapani è pronto a collaborare per promuovere al meglio queste potenzialità".

L'obiettivo è chiaro: attrarre visitatori da tutto il mondo, offrendo un'esperienza autentica e ricca di significato, che unisca arte, fede, cultura e folklore. Con il brand "Riti della Settimana Santa", Trapani si conferma impegnata nella promozione internazionale delle proprie eccellenze, puntando su un turismo di qualità in grado di generare ricadute positive sull'economia locale.