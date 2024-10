Il 1° Rally Valle del Belice: un tuffo nel passato tra velocità e tradizione

15/10/2024 14:00:00

La Valle del Belice si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dei motori e dell’adrenalina con il 1° Rally Valle del Belice, una competizione che segna il ritorno di un’importante tradizione automobilistica, immersa nel fascino di un territorio ricco di storia. Organizzato dall’Automobile Club Trapani in collaborazione con lo Sporting Club Partanna, l’evento si terrà il 26 e 27 ottobre e sarà una tappa fondamentale del campionato siciliano di rally. I comuni di Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa faranno da scenario a questa entusiasmante competizione, riportando in vita il rombo dei motori in un’area che, negli anni passati, ha ospitato il leggendario Rally 12 Ore Notturna.

Il ritorno del rally nella Valle del Belice rappresenta un vero e proprio tuffo nel passato per molti appassionati. Come ha spiegato Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani, l’idea di riproporre un evento motoristico in questa zona ha radici profonde: “Questa voglia di riproporre un rally in questo territorio ha origini lontane, dove si fondono diversi elementi per alimentarne ancora la forza attrattiva che essa sa dare.” Un richiamo alla memoria storica di un’epoca in cui la Valle del Belice era un punto di riferimento per le competizioni automobilistiche siciliane.

Il percorso di gara si snoderà tra le colline e le strade dei cinque comuni, con Partanna che sarà il cuore pulsante della manifestazione. Proprio qui, nel centro della città, è prevista la partenza e l’arrivo delle vetture, mentre il Parco Assistenza sarà allestito nell’area del Camarro. Gli organizzatori promettono un coinvolgimento totale di tutto il territorio, con l’afflusso di piloti, meccanici, appassionati e curiosi, pronti a vivere un evento motoristico unico. Pellegrino ha sottolineato l’entusiasmo crescente attorno alla gara: “La kermesse unitamente a piloti, macchine, meccanici, fans, appassionati e curiosi si riverserà in città, perché le prove speciali lungo il percorso di gara avranno una cornice di pubblico smisurata.”

Tra i momenti più attesi del 1° Rally Valle del Belice spicca la prova speciale “Cassaro”, un percorso che terminerà nel centro di Partanna, promettendo un vero e proprio bagno di folla. Pellegrino immagina già l’atmosfera elettrica che accompagnerà questa fase cruciale della gara: “L’evento nell’evento sarà la prova speciale denominata ‘Cassaro’, che terminerà dentro Partanna, immaginando fin da ora un’apoteosi… di gente.”

Oltre a essere una competizione sportiva, il rally sarà anche una festa per tutta la Valle del Belice, un’occasione per valorizzare il territorio e le sue eccellenze. I cinque comuni coinvolti non solo ospiteranno le prove di velocità, ma offriranno anche un palcoscenico ideale per far conoscere le bellezze paesaggistiche e culturali della zona. Con la partecipazione di appassionati e curiosi, il rally promette di diventare un appuntamento fisso per il futuro, contribuendo a rilanciare l’immagine della Valle del Belice come destinazione di eccellenza per gli eventi motoristici.

In attesa dello start ufficiale della prima vettura, la Valle del Belice già scalpita. I motori sono pronti a ruggire, le strade si preparano a ospitare questa emozionante sfida, e il pubblico non vede l’ora di assistere a uno spettacolo che unisce passato e presente, tradizione e innovazione.