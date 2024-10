Inizia bene la stagione del Calcio Femminile Marsala con un 5-1 al Trapani

15/10/2024 08:23:00

Inizia bene la stagione della Virtus Femminile Marsala che vince grazie al risultato di 5-1 il confronto contro il Trapani Calcio Femminile nella 1º giornata in andata di Coppa Italia Eccellenza Femminile. Si apre così nel migliore dei modi la stagione sportiva 24/25 per le azzurre di Valeria Anteri che al Comunale “Mariano Di Dia” di Strasatti ne fanno cinque alla neonata squadra granata in gol con la sola Sharon Enea contro la tripletta di Samantha Alcamo, i gol di Claudia Musumeci e Giulia Caporelli, quest’ultima alla sua prima rete nella prima squadra marsalese. Le lilybetane saranno ospiti delle trapanesi sabato 19 ottobre alle ore 15:00 presso il Comunale “Misericordia” di Valderice, per la 1º giornata in ritorno di Coppa Italia Eccellenza Femminile.

Tabellino:

Marcatori: Alcamo (R) (M) (17’ pt), Alcamo (M) (21’ pt), Enea (T) (27’ pt) Caporelli (M) (30’ pt), Alcamo (M) (20’ st), Musumeci (M) (38’ st).

Marsala: Barbara (P), Agozzino, Alcamo, Bannino, Guzzo, Pisciotta (V), Termine (C), Sciacca, Bahloul, Nicocia, Caporelli. A disposizione: Giacalone (P), Manuguerra, Di Napoli, Musumeci, Pipitone S, Foderà, Pulizzi, Pipitone B. Allenatrice: Valeria Anteri.

Trapani: Liuzza, Pedone, Pantaleo, Cammareri, Tiziano, Palma, Acabbo (V), Enea, Ruggirello, Carbonari, Catania (C). A disposizione: Bellomo, Angelo, Urso, Impiccichè, Clemente, Altese, Nobile. Allenatore: Tony Catania.

Arbitro: Francesco Ponzo Sezione di Marsala

Note: Ammonita Acabbo (T)

Campo da gioco: Comunale “Mariano Di Dia” - Strasatti di Marsala.

Credits: foto di Le Foto di Bea