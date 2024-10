Marsala:i tombini blu, un allarme ambientale sottovalutato  

15/10/2024 22:00:00

Marsala si tinge di blu, ma non è un bel quadro. I tombini, un tempo anonimi, ora sfoggiano un colore acceso che nasconde un problema serio. Diverse segnalazioni da parte dei cittadini hanno evidenziato come, in occasione dei lavori di rifacimento delle strisce blu, i tombini si colorino di blu, a causa dello scarico illegale di vernice in eccesso. Un'abitudine pericolosa che inquina l'ambiente e mette a rischio la salute pubblica.

Lo smaltimento illegale di vernice è un problema grave con conseguenze significative sull'ambiente. Le vernici contengono sostanze chimiche tossiche che, se rilasciate nell'ambiente, possono contaminare il suolo, le acque superficiali e le falde acquifere. Ciò può avere effetti negativi sulla flora e sulla fauna, oltre che sulla salute umana. L'inalazione dei vapori di vernice, ad esempio, può causare irritazioni alle vie respiratorie, mentre il contatto prolungato con la pelle può provocare dermatiti.

Ecco cosa ci ha scritto il nostro lettore Carlo: "ogni volta che vengono rifatte le striscie blu, i tombini si colorano anche di blu. Sarà un caso? Scherzi a parte, questa è una questione seria. A quanto pare, a nessuno importa o fa finta di niente: gli addetti ai lavori e i responsabili sapranno benissimo che si tratta di inquinamento, visto che stiamo parlando di vernice. Ripeto, non è la prima volta che vedo i tombini colorarsi in questo modo ed è probabile che siano gli operai addetti ai lavori a causarlo, buttando via la vernice in eccesso o pulendo i loro attrezzi. Non possiamo lamentarci quando vediamo Marsala sporca per colpa di qualche incivile che getta la spazzatura per strada, se poi siamo noi a contribuire al problema".

