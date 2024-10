La cometa Tsuchinshan-Atlas incanta il cielo di Sicilia: uno spettacolo unico tra le stelle

15/10/2024 11:59:00

La Sicilia è stata protagonista di un evento astronomico straordinario: il passaggio della cometa Tsuchinshan-Atlas ha incantato il cielo sopra l’isola, regalando agli osservatori uno spettacolo mozzafiato. In particolare, nella serata di ieri, la cometa è stata avvistata in diverse località siciliane, da Siracusa a Modica, passando per Punta Braccetto e Isola delle Femmine.

Le immagini della cometa nel cielo di Siracusa, riprese da Kevin Saragozza, stanno già facendo il giro del web, per la gioia di chi non ha potuto assistere dal vivo. Nella prima parte della serata, la Tsuchinshan-Atlas ha attraversato il cielo offrendo uno spettacolo che molti non dimenticheranno facilmente.

La cometa, visibile a occhio nudo, ha affascinato con la sua lunga scia di polveri e gas, che si estendeva in direzione opposta al Sole. Il momento migliore per ammirarla è stato subito dopo il tramonto, quando la luminosità del cielo ha reso particolarmente favorevole l’osservazione. In tanti, infatti, hanno potuto godere di questo evento puntando lo sguardo a Ovest, circa 30 minuti dopo il tramonto, tra le stelle Antares, nella costellazione dello Scorpione, e Arturo, la stella più luminosa della costellazione di Boote.

Questi fenomeni naturali, rari e affascinanti, riportano l'attenzione al cielo e alla bellezza della natura, visibile proprio sopra di noi. Un'occasione che molti siciliani hanno colto, lasciandosi trasportare dalla meraviglia e dallo stupore di fronte a un evento che ha unito scienza e spettacolo.