Crisi idrica a Marsala: dalla Regione 320 mila euro per due nuovi pozzi a San Silvestro

15/10/2024 12:45:00

Marsala si prepara a fronteggiare l'emergenza idrica con la realizzazione di due nuovi pozzi in contrada San Silvestro. Il progetto, proposto dall'Amministrazione Grillo tramite l'ATI Trapani, era stato approvato lo scorso agosto dalla Cabina di regia per l'emergenza idrica. Ora, grazie al finanziamento della Regione Siciliana, con 320 mila euro destinati alle trivellazioni, si avvieranno i lavori in prossimità della stazione di pompaggio della zona.

Il sindaco Massimo Grillo ha dichiarato: “L'impoverimento della falda idrica e i cambiamenti climatici hanno reso l'emergenza idrica un problema diffuso in tutta la Sicilia. I nuovi pozzi rappresentano una risorsa importante per il nostro territorio, ma puntiamo anche sul riutilizzo delle acque reflue depurate per scopi irrigui. È fondamentale che tutti contribuiamo a un rigoroso contenimento dei consumi, oltre a disporre di una rete idrica efficiente su cui stiamo continuando a intervenire”.

L'Amministrazione ha già avanzato ulteriori richieste di fondi regionali per la sostituzione della vecchia rete idrica, con l'obiettivo di migliorare la gestione delle risorse idriche e contrastare l'emergenza in corso.