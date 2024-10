Castellammare, Sicilgesso si rinnova e presenta il nuovo logo 

15/10/2024 20:45:00

In un evento esclusivo svoltosi presso l'Hotel Belvedere di Castellammare del Golfo, Sicilgesso ha svelato il suo nuovo logo, un simbolo che racchiude il rinnovamento dell’identità visiva dell’azienda. La presentazione, riservata a clienti, dipendenti e stampa, ha messo in luce un design innovativo e contemporaneo, pensato per riflettere i valori fondamentali dell'azienda, consolidando al contempo il suo legame con il settore di riferimento.

Il nuovo logo, essenziale e incisivo, si ispira al gesto dell'artigiano nel movimento della "spatolata", un segno grafico che rappresenta il punto di partenza per la realizzazione di rivestimenti e decorazioni. La forma si sviluppa con tratti appuntiti, evidenziando una struttura compatta e moderna, studiata appositamente per garantire la migliore fruizione anche sui dispositivi mobili, grazie allo sviluppo in verticale.

Un altro elemento distintivo è la tipografia. Ogni lettera è stata riscritta utilizzando una versione personalizzata dell'Helvetica, un carattere noto per la sua pulizia, versatilità e leggibilità, elementi che riflettono la chiarezza e la solidità dei valori aziendali. Sul fronte cromatico, il nuovo logo sfoggia una sfumatura di blu, che richiama i primi loghi di Sicilgesso, virando verso un'elegante tonalità di Ottanio. Inoltre, il riferimento al Gruppo MGI rimane presente, confermando l’appartenenza di Sicilgesso a una realtà industriale più ampia e dinamica.

La nuova identità visiva è espressione di una Sicilgesso proiettata verso il futuro, un’azienda che punta all'innovazione e alla crescita continua, mantenendo ben saldo lo spirito d'intraprendenza che l'ha sempre caratterizzata. "Con questo restyling vogliamo trasmettere fiducia e ottimismo verso il futuro", ha dichiarato la Direzione, sottolineando come l'azienda intenda continuare ad essere un punto di riferimento nel settore, accelerando il cambiamento del costruito e aggiornando costantemente le proprie competenze.

La presentazione del nuovo logo segna quindi un momento cruciale per Sicilgesso, che si conferma pronta a cogliere le sfide del futuro, senza mai dimenticare le sue radici.