Cimitero, pista ciclabile, canile. E' ancora scontro in consiglio comunale a Trapani

15/10/2024 08:36:00

È tempo di denunce in Procura, così ha dichiarato ieri in Aula il consigliere comunale Tore Fileccia, durante una vivace seduta del Consiglio comunale di Trapani. Fileccia ha sollevato più volte la questione della situazione di via Fardella, dove il percorso dedicato agli ipovedenti è fuori uso e la pavimentazione è danneggiata. "Si tratta di soldi pubblici," ha ribadito Fileccia, aggiungendo che, in mancanza di risposte dall’amministrazione, si rivolgerà alla Procura.

Il consigliere ha inoltre puntato il dito sulla situazione del cimitero, segnalando rubinetti a secco, muri pericolanti, colonne scrostate e alberi che hanno invaso i loculi. Tornando su questioni passate, ha chiesto all’assessore Lele Barbara come fosse stata possibile l’illuminazione della ruota panoramica, visto che negli atti non risultano allacci elettrici previsti.

La seduta è stata caratterizzata da accesi confronti e richiami all’ordine. Il consigliere Gaspare Gianformaggio ha chiesto un ritorno alla compostezza, sottolineando come lo spettacolo offerto in Aula non fosse all’altezza del ruolo istituzionale ricoperto dai consiglieri. La situazione si è infiammata ulteriormente a seguito delle dichiarazioni del consigliere Salvatore Daidone, che ha criticato la gestione della presidente della Commissione, Sonia Tumbarello, per aver predisposto un calendario di lavori in assenza del presidente Giovanni Parisi. La decisione è stata poi contestata dallo stesso Parisi, che avrebbe annullato l'ordine dei lavori, provocando il malcontento di Daidone.

In risposta alle accuse mosse da Fileccia, l’assessore Peppe La Porta ha preso la parola, dichiarando: "Nessuno si è mai permesso di offendermi personalmente per il mio handicap. Io balbetto." La Porta ha poi attaccato l'atteggiamento del consigliere, accusandolo di cercare consenso sui social anziché risolvere i problemi attraverso canali istituzionali: "I cittadini vogliono soluzioni, non polemiche su Facebook. Lei non chiama gli uffici o gli assessori, pubblica sui social per prendere like. Lei fa il consigliere."

La situazione del cimitero ha visto l’assessore La Porta rassicurare che i problemi legati all'acqua saranno risolti entro sabato, spiegando che la rottura dei rubinetti era dovuta alla pressione del sistema. Tuttavia, per la completa riqualificazione del cimitero occorrono oltre 5 milioni di euro, con la progettazione affidata all’ingegnere Daidone.

La pista ciclabile e la viabilità della città sono stati altri punti caldi della discussione. L’assessore Vincenzo Guaiana ha annunciato che i muretti malconci della litoranea saranno presto sistemati e che il sistema "loges", dedicato agli ipovedenti, è oggetto di interventi da parte della ditta incaricata della manutenzione di strade e marciapiedi.

Per quanto riguarda il Centro Comunale di Raccolta (CCR), l’assessore Lele Barbara ha confermato che la struttura della zona industriale aprirà entro fine ottobre, con una suddivisione in due aree, di cui una accessibile in auto. Sulla questione dell’energia per la ruota panoramica, Barbara ha spiegato che l'illuminazione è stata collegata a Palazzo d'Alì e non ha richiesto ulteriori allacci Enel.

Il dibattito si è poi infiammato ulteriormente quando Barbara ha affrontato il tema della potatura degli alberi, accusando alcuni funzionari comunali di negligenza e chiedendo provvedimenti disciplinari: "Qualche funzionario distratto non aveva visto la disponibilità delle somme. Ho chiesto la rimozione della posizione organizzativa di chi si occupa di verde pubblico, ma non ho avuto alcuna risposta."

Infine, è stato affrontato il tema del canile comunale, ancora chiuso nonostante i lavori avviati nel 2020. L’assessore Andrea Vassallo ha annunciato che l’impianto di illuminazione e le reti metalliche saranno presto completati e che verrà indetto un bando pubblico per l’affidamento della struttura a un soggetto terzo.

Le interrogazioni hanno acceso il dibattito, scoprendo nervi tesi tra maggioranza e opposizione, con un clima sempre più acceso in Aula.