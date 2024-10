 Mazara si tinge di rosa per la prevenzione del tumore al seno 

15/10/2024 19:00:00

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, e anche quest'anno Mazara del Vallo partecipa attivamente alla campagna "Nastro Rosa" promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Il Palazzo Cavalieri di Malta sarà illuminato di rosa, un simbolo visibile dell'impegno della città nella sensibilizzazione sul tema della prevenzione.

La delegazione locale della Lilt offrirà visite senologiche gratuite presso la sede di via Furia Tranquillina n. 3 per tutto il mese di ottobre. Gli oncologi volontari saranno a disposizione per chiunque voglia sottoporsi a un controllo preventivo (prenotazioni al numero 376 003 38 74).

Il mese di prevenzione culminerà con un importante appuntamento: la Strawoman, evento sportivo tutto al femminile, che si terrà domenica 20 ottobre. La corsa/camminata non competitiva partirà alle 9:30 da Piazza della Repubblica e attraverserà alcune delle zone più suggestive della città, tra cui il lungomare Mazzini e la terrazza Belvedere ex Rotonda.

Organizzata dall’associazione "Antonella Pomilia" con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, la manifestazione sarà allietata da musica e animazione, offrendo alle partecipanti un’occasione per unire sport, divertimento e sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno.