Saline: tra tutela e innovazione, un convegno per il futuro del territorio

15/10/2024 16:03:00

l'Ente Gestore della Riserva e da Italia Nostra di Trapani, in sinergia con l'Associazione Amici della Terra e con il patrocinio di diverse istituzioni locali, ha organizzato il convegno "Saline: tutela e innovazione". L'iniziativa si propone di contribuire alla pianificazione territoriale dei tre comuni interessati: Paceco, Trapani e Misiliscemi,

L'incontro sarà giovedì 17 ottobre alle 16.30 alla Camera di Commercio di Trapanie, con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica sul degrado dei mulini a vento, simbolo del paesaggio trapanese.

Tutela e valorizzazione di un ecosistema unico

La Riserva delle saline, area umida di importanza internazionale riconosciuta dalla convenzione di Ramsar e tutelata dalla rete Natura 2000, rappresenta un ecosistema di grande valore naturalistico. Il convegno intende approfondire il tema della sua tutela, sottolineando l'importanza di una pianificazione urbanistica integrata e sostenibile che tenga conto delle specificità del sito.

Innovazione tecnologica per i mulini a vento

Un altro punto focale del convegno sarà la questione dei mulini a vento, oggi in gran parte abbandonati e in rovina. L'obiettivo è quello di avviare una riflessione sulle possibili soluzioni per il loro recupero e la loro valorizzazione, nel rispetto dei vincoli ambientali. Tra le ipotesi, la riconversione tecnologica dei mulini per la produzione di energia elettrica pulita, con l'utilizzo di batterie a sale.