Calcio: un Marsala nuovamente in dieci perde immeritatamente contro la capolista

16/10/2024 08:00:00

Una partita in cui gli azzurri di Mister Brucculeri avrebbero meritato il pareggio, si trasforma in un altra immeritata sconfitta. E’ l’amara conclusione di Athletic Palermo – Marsala giocata domenica 13 ottobre sul neutro di Terrasini e valevole per la 5° giornata del Campionato di Eccellenza Sicilia girone A. Il match, terminato 2-1 per i padroni di casa, complica la classifica dei lilibetani che a fronte di una buona gara e di una invidiabile tenuta atletica avrebbero certamente meritato il pareggio visto il gioco e le occasioni capitate ad entrambe le contendenti. Anche questa volta, come nella precedente casalinga contro il Misilmeri, il match odierno, in quel momento sull’1 a 1, è stato deciso da un rigore, in questo caso dubbio, comminato dal direttore di gara per un tocco di mani in area di Angileri. L’arbitro non valuta né il rimpallo della sfera di gioco su Genesio e né l’estrema vicinanza tra i due compagni fischiando il penalty che condannerà alla sconfitta il Marsala 1912. Ai convocati di sabato, tra cui spicca il recuperato Meo ed il neo arrivato Martorana, Mister Totò Brucculeri aggiungerà all’ultimo minuto capitan Valerio Genesio il cui recupero fisico consentirà di poterlo avere in campo per sfruttarne l’esperienza. Padroni di casa in vantaggio al 14’ del primo tempo con un colpo di testa di Prezzabile e Marsala che raggiunge il pareggio grazie ad un rigore procurato e realizzato da Mangiaracina sempre più goleador azzurro. All’8’ della ripresa la giusta espulsione di Meo. Quando sembra sia finita in pareggio, il direttore di gara concede un discutibile rigore all’Athletic che Di Gaudio realizzerà.

Tabellino: Athletic Club PA - Marsala 1912 (2-1)

Marcature: 14’ Prezzabile, 45’ Mangiaracina (rig.), 74’ Di Gaudio (rig.)

Athletic Club PA: Romano, Birardi (st 33’ Bongiovanni), Raimondi (st 21’ Giuliano), Valença, Martignetti, Crivello, Mazzotta, Sangarè (st 9’ Matera), Esposito (st 37’ Torres), Prezzabile (st 33’ Flores), Di Gaudio. A disp.: Di Martino, D’Aleo, Tomasello, Micoli. All: Raciti

Marsala 1912: Furnari, Abbenante, Petrucci, Angileri, Martorana (st 19’ Accardo), Cinquemani (st 45’ Vetrano), Meo, Pedalino, Troncoso (st 9’ Genesio), Trapani (st 12’ Giannone), Mangiaracina. A disposizione: Faraone Gi, Faraone Ga, Lo Grande, Di Girolamo G, Di Girolamo D. All: Brucculeri.

Espulsi: Meo (M), Crivello (A)

Arbitro: Cazacu di Albenga.