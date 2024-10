Progetti Pnrr a Trapani: avanti con le opere per l'ambiente e la raccolta rifiuti

16/10/2024 23:48:00

Riunione in Prefettura per fare il punto sui progetti del Pnrr, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,che coinvolgono la Provincia. Questi progetti sono gestiti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e rappresentano investimenti significativi per migliorare l'ambiente e i servizi energetici del territorio.

Durante l’incontro, che ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, è stato verificato lo stato di avanzamento dei vari interventi. In particolare, ci si è concentrati su due progetti rilevanti: il primo riguarda il programma “Isole Verdi”, che coinvolge i Comuni di Pantelleria e Favignana, con un finanziamento complessivo di oltre 40 milioni di euro. Questo progetto punta a rendere le isole più sostenibili dal punto di vista ambientale, attraverso interventi che favoriscano l’energia pulita e la tutela del territorio.

Il secondo grande progetto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. I Comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano e Mazara del Vallo stanno lavorando per modernizzare o costruire nuovi impianti che migliorino la gestione dei rifiuti. Il totale di questi interventi supera i 12 milioni di euro e mira a rendere più efficiente la raccolta differenziata, con benefici ambientali a lungo termine.

Questo incontro fa parte di un lavoro più ampio di monitoraggio, che prevede regolari aggiornamenti sui progetti in corso nella Provincia. L’obiettivo è risolvere eventuali problemi che potrebbero rallentare il completamento dei lavori, assicurando che tutto proceda secondo i tempi previsti. I progetti PNRR sono un’occasione importante per lo sviluppo del territorio, e le istituzioni stanno lavorando per garantire che gli investimenti vengano utilizzati al meglio.

Tra gli altri progetti monitorati vi sono anche quelli relativi al miglioramento del collegamento tra il porto di Trapani e l’area industriale, oltre ai lavori di riqualificazione del quartiere Cappuccinelli di Trapani. Questi interventi puntano a dare un volto nuovo alla città e a migliorare la qualità della vita dei cittadini.