16 Ottobre: Mbappé sotto inchiesta per stupro, via libera alla manovra da 30 miliardi. Meloni andrà in Libano

16/10/2024 07:07:00

Le principali notizie di oggi, 16 ottobre 2024

Mbappé sotto inchiesta per stupro in Svezia, accusa un complotto del PSG

Kylian Mbappé, fuoriclasse del Real Madrid, è stato messo sotto inchiesta in Svezia con l'accusa di stupro. Il calciatore nega le accuse e suggerisce che dietro ci sia un complotto orchestrato dal suo ex club, il Paris Saint Germain, con il quale è in causa per 55 milioni di euro di stipendi non pagati.

Via libera alla manovra economica 2025: 30 miliardi di euro e bonus bebè

Il Consiglio dei ministri ha approvato la manovra economica da 30 miliardi di euro per il 2025. Tra le misure principali, un bonus bebè per le famiglie con un Isee fino a 40mila euro e un contributo da 3,5 miliardi dalle banche. Giorgia Meloni ha chiesto compattezza politica per l'approvazione in Parlamento.

Meloni in missione in Libano, difende il trasferimento dei migranti in Albania

Giorgia Meloni ha confermato che venerdì sarà in Libano per affrontare la questione dei caschi blu. Intanto ha difeso in Parlamento il trasferimento dei migranti in Albania, apprezzato dall’Unione Europea ma duramente criticato dalle opposizioni.

Usa pressano Israele: aiuti a Gaza o stop alle armi

Gli Stati Uniti hanno avvertito Israele che gli aiuti alla popolazione di Gaza devono arrivare al più presto. In caso contrario, gli Usa minacciano di bloccare la fornitura di armi allo Stato ebraico.

Direttore della Sogei arrestato per tangenti, coinvolto anche un uomo di Elon Musk in Italia

Paolino Iorio, direttore generale della Sogei, è stato arrestato per aver intascato tangenti legate ad appalti pubblici. Nell’inchiesta risulta indagato anche Andrea Stroppa, l’uomo di fiducia di Elon Musk in Italia.

Kim Jong-un ordina la distruzione di strade verso la Corea del Sud

Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha ordinato la distruzione di strade che collegano la Corea del Nord alla Corea del Sud, in risposta a volantini lanciati da droni che denunciavano il suo stile di vita lussuoso.