Marsala, in Corso Calatafimi lavori incompleti da due mesi e nessuno sa nulla...

16/10/2024 08:04:00

La situazione su Corso Calatafimi continua a preoccupare i cittadini. Da oltre un mese e mezzo, come ci segnala Francesco, lettore di TP24, i lavori sulla strada non sono stati completati, creando seri rischi per la sicurezza stradale. “Buongiorno, questa è la situazione di Corso Calatafimi da più di un mese e mezzo. Ho chiamato più volte il Comune e i vigili urbani, ma neanche loro sanno niente. La strada è diventata pericolosa con il passare di mezzi pesanti e autobus”, scrive il cittadino, preoccupato per l'assenza di risposte e interventi concreti.

Già lo scorso 10 settembre, TP24 aveva pubblicato un articolo segnalando come da un mese la strada fosse nelle stesse condizioni, ma oggi, a distanza di un altro mese e cinque giorni, la situazione rimane immutata. Nessun progresso è stato fatto per completare i lavori e ristabilire la sicurezza della circolazione. I residenti e gli automobilisti si chiedono cosa stia ostacolando la conclusione dei lavori e perché, come riferito dal nostro lettore, neppure i vigili urbani, che si occupano della sicurezza stradale, sembrano essere a conoscenza della causa di questo stallo.

L’incertezza che aleggia attorno alla gestione dei lavori su Corso Calatafimi solleva interrogativi non solo sull’organizzazione dei cantieri, ma anche sulla comunicazione tra gli enti preposti alla manutenzione delle strade e la cittadinanza. In un contesto in cui il transito di mezzi pesanti e autobus rende la viabilità ancor più rischiosa, è urgente che le autorità forniscano spiegazioni e prendano provvedimenti.

Resta da chiarire se ci siano motivi tecnici, burocratici o economici che impediscono la conclusione dei lavori. Nel frattempo, i cittadini continuano a vivere una situazione di disagio e insicurezza che avrebbe dovuto essere risolta già da tempo.