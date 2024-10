Marsala: il consiglio dibatte su una variante urbanistica, Passalacqua: "Dimettetevi se non siete in grado di amministrare"

16/10/2024 19:00:00

"Siamo in una fase amministrativa di pianificazione urbanistica del territorio e l'amministrazione non dà agli uffici delle indicazioni di carattere politico. La responsabilità del futuro della città non può essere demandata solo ad un dirigente tecnico. Non si è capito il ruolo onorevole della politica in questa assise. Se non siete in grado di amministrare questa città e di essere propositivi con le vostre deleghe vi dovete dimettere, dovete liberare la città dalla vostra presenza inutile, visto che basta il dirigente per poter assolvere a qualsiasi destino. Questa città ha bisogno di essere amministrata, i suoi figli che tornano più dalle università, stanno chiudendo tutte le attività commerciali, vi dovete vergognare", così il consigliere Rino Passalacqua intervenuto nel corso dell'ultima seduta di consiglio comunale a Marsala, incentratata sulla variante urbanistica per l'ampliamento di un immobile destinato ad attività commerciale in contrada Terrenove.

Nel corso del consiglio che ha trattato la proposta che è stata avanzata dal consigliere Antonio Vinci, dopo l'intervento del vicesindaco Giuseppe Tumbarello e la relazione tecnica del dirigente comunale Pietro Benedetto Mezzapelle, Vinci stesso, in qualità di presidente della Commissione Urbanistica, ha aperto il dibattito. Oltre a Passalacqua hanno preso la parola i consiglieri Gaspare Di Girolamo, Flavio Coppola e Pino Ferrantelli.

Dal confronto è emersa la necessità di ulteriori approfondimenti e possibili emendamenti alla proposta. Di conseguenza, il presidente del Consiglio Enzo Sturiano ha deciso di accantonare temporaneamente l’atto.

Prima della chiusura della seduta, il Consiglio ha approvato due delibere relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio, permettendo così di sanare alcune pendenze economiche dell'amministrazione comunale.

I lavori del Consiglio riprenderanno, domani, giovedì 17 ottobre alle ore 17:00, con la discussione dei punti rimasti all'ordine del giorno.