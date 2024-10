Peronospora, Barbagallo promette risarcimenti. Safina (PD): "I fondi stanziati sono spariti"

16/10/2024 19:40:00

L’assessore regionale Salvatore Barbagallo si è impegnato a ricercare modalità e tempi per risarcire le aziende agricole colpite dalla peronospora, lo ha confermato a seguito di una riunione con le organizzazioni sindacali e di categoria, tra cui Federagri, Copagri, Conf.sal, FNA, Liberi Agricoltori Sicilia e Collegio dei Periti Agrari.

Barbagallo sostiene che le aziende agricole verranno risarcite a breve.

Il deputato regionale del Pd, Dario Safina, ha così commentato la notizia: “Apprendo dalla stampa che a seguito di un incontro con alcune associazioni di categoria l’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo ha rassicurato le aziende agricole colpite dalla peronospora in Sicilia nell’annata 2022/2023 che saranno risarcite. Vorrei ricordare all’assessore che i 25 milioni stanziati per tali ristori sono letteralmente spariti dal Fondo Sicilia gestito dall’Irfis, che ad oggi risulta completamente vuoto.

Ieri, inoltre, è arrivato in Assemblea il testo della variazione di bilancio e assestamenti e nei documenti non c’è alcuna traccia degli indennizzi per i danni da peronospora per il suddetto biennio. Forse l’assessore Barbagallo era distratto o lo ha semplicemente dimenticato. Ci auguriamo quindi che ora lo stesso assessore presenti un emendamento alla manovra finanziaria per recuperare almeno i 25 milioni che sono stati indebitamente sottratti. In ogni caso, come gruppo del Partito Democratico abbiamo già pronto il nostro emendamento da presentare all’Ars per rendere giustizia ai viticoltori siciliani. Rimaniamo in attesa di capire come andrà a finire questa vicenda”.