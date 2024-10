Mazara, addio a Leda Di Gaetano. Aveva 65 anni

16/10/2024 09:10:00

Il 14 Ottobre 2024, all'età di 65 anni, il Signore ha accolto tra le sue braccia Leda Di Gaetano, coniugata Marrone.

Nata il 29 Gennaio 1959 a Mazara del Vallo, e residente nella stessa città.

Si è spenta il 14 Ottobre 2024 a Mazara del Vallo.

La cerimonia religiosa si terrà mercoledì 16 Ottobre 2024 alle ore 10:00 presso la Parrocchia San Pietro a Mazara del Vallo. La camera ardente è stata allestita presso l'abitazione in Via degli Sportivi n° 37, Mazara del Vallo.

La tumulazione avverrà presso il Cimitero di Mazara del Vallo.

In memoria di Leda Di Gaetano, la famiglia gradisce donazioni a favore dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. IBAN per le donazioni: IT18N05034016330000000005226.