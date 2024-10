Ginnastica: ottime prove per le atlete della Marsala Gym Lab ai Campionati Regionali Gold

16/10/2024 18:00:00

Al Pala Millennium di Rosolini, sabato 12 ottobre, si è tenuta la prima prova del Campionato Regionale di squadra Gold Allieve 3A e 3B e la prima prova del Campionato Individuale Eccellenza di Ginnastica Artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia. L’unica società della provincia di Trapani a prender parte al massimo Campionato a squadre previsto per il settore giovanile è l’Associazione Sportiva Marsala Gym Lab presente con la squadra formata dalle ginnaste Greta Arceri, Asia Bernardone, Sofia De Filippi e Rachele Sciacca, classi 2014 e 2015, che sono riuscite a raggiungere l’obiettivo fortemente voluto dalla società e per il quale, da giugno, è stato lanciato l’ambizioso progetto “Squadra Gold”, ben accolto dalla Tecnica Federale Gilda Tortorici, dalle ginnaste aderenti e dalle famiglie. La squadra MGL, che prende parte al Campionato Gold 3A, rivolto alle ginnaste di 8, 9 e 10 anni, totalizza 174.475 punti e si piazza seconda a soli 0.825 dalla società padrona di casa, la Millennium, che vince la prima prova di Campionato; terza la società Gym Academy di Favara con punti 145.875. Nel pomeriggio è il turno delle veterane Clara Angi, Martina Casano, Miriam Cusenza e Viola Nizza. Per loro primo debutto nel Campionato individuale Eccellenza della FGI, dove esordiscono molto bene. Tre primi posti nel programma LE3 base per le Gymlabine marsalesi, con Clara, nella categoria Senior 1, Miriam nella categoria Junior 1 e Viola nella categoria Junior 2. Ai piedi del podio, per un soffio, Martina che ha comunque tutte le carte in regola per migliorare il suo score e raggiungere migliori piazzamenti.

Così la Tecnica Gilda Tortorici: “Non prendevamo parte al Campionato a squadre Gold allieve dal 2019, dove conquistammo la finalissima a 10 e quindi ci tenevamo particolarmente; abbiamo lavorato duramente e a testa bassa, sapendo che non sarebbe stato né facile né certo riuscire ad essere pronte. Le ginnaste e le famiglie hanno risposto positivamente aderendo favorevolmente al progetto e con un ottimo lavoro di squadra e una buona pianificazione ce l’abbiamo fatta. Possiamo fare decisamente molto meglio ed è quello che tenteremo di fare alla seconda prova. Il nostro obiettivo è qualificarci direttamente al Campionato Italiano del 29 e 30 novembre, ed è assolutamente alla nostra portata. Per quanto riguarda le Junior e le Senior, siamo ovviamente contenti dei risultati ottenuti ma ancor di più della determinazione con cui il gruppo ha lanciato la sfida. Lavorare su un programma nuovo è quello che desideravano ed io sono stata felice di aiutarle. Non bisogna sempre orientarsi verso un risultato, neppure se certo; occorre creare stimoli nuovi, motivazione e rischiare. Sono davvero fiera di queste ginnaste ormai giovani donne perché dimostrano di possedere tutti i valori che ogni genitore si augura per i propri figli”. Il prossimo fine settimana a Spadafora la delegazione Asd Marsala Gym Lab sarà impegnata nella prova unica del Campionato Individuale Silver LA, LB ed LC.