 Trasporto pubblico: Fit Cisl denuncia violazioni sui tempi di guida degli autisti

16/10/2024 20:40:00

Le aziende di Trasporto Pubblico Locale Segesta Autolinee, Sicilbus e Autoservizi Russo sono al centro di una denuncia da parte della Fit Cisl Sicilia per il mancato rispetto dei tempi di pausa e riposo degli autisti, mettendo a rischio la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti.

Secondo Davide Traina, segretario regionale della Fit Cisl Sicilia, queste aziende continuano a imporre turni di lavoro che superano quanto previsto dal contratto nazionale di categoria e dalle normative di settore. "Ancora una volta – dichiara Traina – le imprese mostrano una totale mancanza di attenzione verso la tutela della salute dei lavoratori e la sicurezza dei passeggeri".

A supporto di queste accuse ci sono anche i verbali della polizia stradale, che hanno rilevato violazioni da parte di due autisti per non aver rispettato i tempi di pausa durante la guida. Nello specifico, i conducenti avevano guidato per più di 4 ore e 30 minuti senza effettuare la pausa obbligatoria di 45 minuti.

La Fit Cisl sollecita le aziende a rivedere immediatamente i turni di lavoro per garantire il rispetto delle normative sui tempi di guida, percorrenza e riposo. "Chiediamo un intervento urgente – conclude Traina – da parte dell'Ispettorato del Lavoro di Palermo e del Dipartimento Regionale Infrastrutture, affinché vengano applicate le regole per la sicurezza di tutti".