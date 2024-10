A Marsala arriva Sicil.AI, il primo festival sull'Intelligenza Artificiale

17/10/2024 06:00:00

Marsala si appresta ad ospitare un evento senza precedenti.



Sicil.AI, il Festival sull'Intelligenza Artificiale, che avrà luogo il 25 e 26 ottobre 2024.

Un'iniziativa pionieristica, organizzata da Tp24 e Rmc 101, che mira a esplorare le applicazioni dell'intelligenza artificiale nei campi più diversi, dalla produzione alla cultura, passando per l'educazione e il giornalismo.

Il festival è organizzato in collaborazione con il Comune di Marsala, la Regione Siciliana e il Polo Universitario di Trapani,

Il festival, che vede anche il Centro di Studi Avanzati per l'Intelligenza Artificiale (CSAIA) come partner, promette di arricchire il dibattito scientifico e accademico grazie alla partecipazione di alcuni dei più rinomati esperti di IA, tanto a livello nazionale quanto internazionale. Il Sicil.AI si distingue non solo per la sua ampiezza tematica ma anche per il suo impegno a integrare l'innovazione tecnologica con il patrimonio culturale .

Durante i due giorni di festival, i partecipanti potranno assistere a diverse attività, tra cui panel discussion, workshop e presentazioni, che copriranno temi come l'influenza dell'IA sull'educazione e sulle pratiche giornalistiche, l'uso dell'IA nel campo artistico e le sue implicazioni politiche. Inoltre, si esploreranno le sfide etiche e le implicazioni sociali dell'adozione di queste tecnologie avanzate, riflettendo su come l'IA possa essere utilizzata per migliorare la qualità della vita e promuovere lo sviluppo sostenibile.

Innovazione in campo educativo e giornalistico

Particolare attenzione sarà rivolta alle implicazioni dell'IA nell'educazione e nel giornalismo. Gli incontri nelle scuole di Marsala illumineranno la rivoluzione educativa promossa dall'IA, mentre i panel come "Come l’intelligenza artificiale sta cambiando la politica" e "Intelligenza artificiale: sogno, realtà o incubo del giornalismo?" esploreranno l'impatto dell'IA nel mondo della politica e dei media.

Interazioni e dialoghi su IA

Il festival offrirà molteplici opportunità di apprendimento pratico attraverso workshop interattivi, tra cui "ChatGpt per giornalisti, e non solo", condotto da Giorgio Sestili. Il dialogo "Chi ha paura dell’intelligenza artificiale?" porterà a discutere sulle sfide etiche e sociali poste dall'IA.

Cultura e intrattenimento

Il tema dello storytelling sarà trattato nel panel "Intelligenza Artificiale e Storytelling: Capacità, Sperimentazioni e Sfide", che indagherà come l'IA stia modificando le narrative in media, cinema e letteratura.

In programma altri eventi e attività. Come Stor.IA, un caffè con le imprese che stanno utilizzando l'IA. Nei pomeriggi del festival sarà inoltre possibile provare alcune app di IA.

L'evento rappresenta un'occasione unica per professionisti del settore, accademici, studenti e appassionati di tecnologia di confrontarsi e di discutere come l'intelligenza artificiale possa essere armoniosamente integrata nella società, stimolando così un dialogo costruttivo e propositivo.

Per maggiori informazioni sul Sicil.ai Festival e per scoprire come partecipare, il programma e i luoghi, visitate il sito ufficiale www.sicil.ai.