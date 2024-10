"I luoghi del cuore" del FAI, ecco come votare la Collegiata di Castelvetrano

17/10/2024 07:30:00

La Collegiata dei Santi Pietro e Paolo, uno dei monumenti più importanti del centro storico di Castelvetrano, può essere votata per far parte di tre luoghi che verranno premiati con un contributo economico che verrà utilizzato per interventi di restauro e valorizzazione .

Lo comunica il Gruppo FAI della città in occasione della dodicesima edizione del Censimento “I luoghi del cuore”, suggerendo il voto online a questo link oppure attraverso moduli cartacei. L’opera necessita di urgenti opere di restauro, ma la pubblicità che si sta per attivare in tutta Italia, può diventare volano di promozione turistica per il territorio.

“Condividete l’invito al voto attraverso i social – scrive la dottoressa Graziella Zizzo, responsabile locale del FAI - Soltanto attraverso l’impegno e la sinergia fra i cittadini e le istituzioni, potremo portare avanti un progetto che richiede, per non disperderli, di far convergere i voti su un unico monumento”.