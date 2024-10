Marsala, oggi l'udienza preliminare del processo per bancarotta a Bellan e Vinci

17/10/2024 08:20:00

Con alcune richieste di riti alternativi (abbreviato e patteggiamenti) dovrebbe entrare nel vivo, oggi, davanti al gup del Tribunale di Marsala Annalisa Amato, l’udienza preliminare relativa al procedimento penale che vede imputati per bancarotta fraudolenta il commercialista Giulio Bellan, l’imprenditore Luigi Vinci, conosciuto anche per essere stato, alcuni anni fa, presidente del Marsala Calcio (si è dimesso a fine novembre 2018), Giovanna Vinci (figlia di Luigi) e Pietro Buffa, titolari e amministratori di due società (“Vinci srl” e “Vinci sicilian food”), operanti nel settore della produzione di gelati. Società dichiarate fallite dal Tribunale di Marsala alcuni anni fa.

Per i quattro, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio. Nella precedente udienza, però, su richiesta della difesa (avvocati Giovanni Galfano e Salvatore Luigi Sinatra), il giudice delle udienze preliminari ha disposto il rinvio alla data odierna, quando gli imputati, per voce dei loro legali, dovrebbero dire se intendono tentare la carta della richiesta di “non luogo a procedere”, con rischio, però, di essere rinviati a giudizio in pubblico dibattimento, oppure di essere giudicati dal gup con un rito alternativo. Pare che Bellan intenda chiedere il processo abbreviato, mentre i due Vinci sembra che avanzeranno richiesta di patteggiamento. Ma bisognerà vedere se il pubblico ministero sar d’accordo con la pena proposta dalla difesa (sembra 2 anni per Giovanna Vinci e 3 anni per Luigi Vinci).

Le indagini, lunghe e complesse, sono state condotte dai militari della Compagnia della Guardia di finanza di Marsala, all’epoca comandata dal capitano Luigi Palma, e coordinate dal sostituto procuratore Antonella Trainito (attualmente pm alla Procura di Trapani). I reati individuati dalle Fiamme Gialle sono stati bancarotta fraudolenta patrimoniale per circa quattro milioni di euro, bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta impropria e falso in bilancio. L’inchiesta è stata avviata nel 2019. Giulio Bellan è titolare del noto omonimo studio di consulenza contabile, fiscale, societaria e finanziaria, con sedi, oltre che a Marsala, anche a Pantelleria, Agrigento, Catania e Milano. Nel sito web dello Studio Bellan (avviato 23 anni fa) si legge che è stato il “primo in Italia ad aver ottenuto il ‘Si Rating’ e il certificato di qualità 24 ore del Sole24ore”. Era il settembre 2022. E per questo ricevette un “encomio” dal Comune di Marsala.