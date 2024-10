PNRR, nuova riunione in Prefettura a Trapani sullo stato di avanzamento dei progetti

17/10/2024 20:40:00

Ieri mattina, presso la Prefettura di Trapani e in videoconferenza, si è tenuta una riunione della Cabina di Regia locale per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) a titolarità del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L'incontro è stato convocato dal Prefetto Daniela Lupo e coordinato dal Vice Prefetto Vicario, con la partecipazione di rappresentanti della Regione Siciliana, della Ragioneria Generale e Territoriale dello Stato, del Ministero dell’Ambiente e degli enti coinvolti nei progetti.

Durante l'incontro, è stato discusso lo stato di avanzamento delle iniziative in corso e sono state affrontate le criticità emerse, tutte risolte grazie alla cooperazione tra Ministero e amministrazioni locali.

Progetti “Isole Verdi” - I progetti principali analizzati riguardano l’iniziativa “Isole Verdi”, che coinvolge i Comuni di Pantelleria e Favignana, con un investimento complessivo di oltre 40,6 milioni di euro. L'obiettivo di questo progetto è di migliorare la sostenibilità ambientale nelle isole, favorendo una transizione ecologica efficace.

Un altro punto chiave della discussione è stato l'avanzamento dei progetti per l’ammodernamento e la creazione di nuovi impianti per la meccanizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Questi progetti coinvolgono i Comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano e Mazara del Vallo, per un totale di circa 12,6 milioni di euro, mirati a potenziare la gestione dei rifiuti in ottica ecologica e innovativa.

Monitoraggio Continuo dei Progetti PNRR - Questa riunione fa seguito a quella del 9 ottobre scorso, che ha monitorato i progetti relativi al collegamento tra il porto e l'area industriale di Trapani, nonché i lavori di riqualificazione del "Rione Cappuccinelli" a Trapani.

Finora, la Cabina di Regia si è riunita otto volte per monitorare complessivamente 153 progetti, che spaziano tra vari settori, tra cui quelli gestiti dal Ministero dell’Interno, dell’Istruzione, della Cultura, della Salute, dei Trasporti, e naturalmente dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il totale degli investimenti supervisionati ammonta a oltre 406 milioni di euro.

Questi incontri rappresentano un importante strumento per garantire che i target e le scadenze stabilite dal PNRR vengano rispettati, assicurando che i fondi destinati al rilancio e alla sostenibilità del territorio trapanese siano utilizzati in maniera efficace e tempestiva.