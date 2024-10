Sciopero ATM Trapani: l'azienda smentisce le accuse delle sigle sindacali

17/10/2024 06:00:00

La recente dichiarazione delle Organizzazioni Sindacali riguardo lo sciopero dei dipendenti di ATM SpA Trapani del 15 ottobre 2024 ha generato un vivace dibattito sul clima aziendale e le condizioni di lavoro. Tuttavia, l'azienda ha prontamente risposto, evidenziando che molte delle affermazioni fatte dai sindacalisti non sono conformi alla realtà. Nella lettera che segue, ATM SpA smentisce punto per punto le dichiarazioni delle organizzazioni sindacali chiarendo la propria posizione riguardo allo sciopero e alle trattative sindacali.

"Le dichiarazioni dei sindacalisti che hanno promosso lo sciopero di 4 ore dei dipendenti di ATM SpA Trapani in data 15 ottobre 2024 non corrispondono al vero e tendono a dare un’immagine aziendale distorta. Di seguito le smentite:

Partecipazione allo sciopero: L'adesione allo sciopero è stata del 36,5%, con 49 dipendenti su 134 in sciopero. Sebbene la partecipazione tra gli operatori d’esercizio sia stata maggiore (72,5%), tra gli Ausiliari del Traffico hanno scioperato solo 3 dipendenti su 50.

Motivazioni dello sciopero: Lo sciopero, proclamato il 5 luglio 2024, è stato giustificato con motivazioni diverse da quelle recentemente dichiarate dai sindacati Cisl e Cgil, le quali non riflettono gli eventi attuali.

Negoziazioni sindacali: Nessuna norma impone all'azienda di mantenere aperto indefinitamente un negoziato con tutte le sigle sindacali. Continuare con tale approccio ostacolerebbe ogni tentativo di modernizzazione.

Clima aziendale: Le minacce nei confronti dei dipendenti che non partecipano allo sciopero sono state segnalate. In azienda sono state trovate mazze con la scritta "per chi non sciopera", e l'azienda ha preso provvedimenti legali in merito.

Consiglio di Disciplina: I sindacati non hanno ancora comunicato i nominativi delle loro rappresentanze, bloccando la costituzione del Consiglio di Disciplina, l'unico organo abilitato a esaminare i ricorsi dei dipendenti sanzionati. Questo ostacola l’adozione di provvedimenti per gravi illeciti.

Trattative aziendali: Contrariamente a quanto affermato, l'azienda ha convocato tutti i sindacati per trattative dal 2023 al giugno 2024, ma alcuni sindacati hanno mantenuto una posizione oltranzista. Il negoziato è stato concluso dopo due incontri negativi in Prefettura.

Nuovo accordo aziendale: Il 13 settembre 2024, ATM SpA ha stipulato un nuovo accordo con la Uil Trasporti, Confial e OrSA Trasporti, che prevede una retribuzione collegata alla presenza e ai risultati aziendali. Questo accordo garantisce maggiori benefici rispetto ai vecchi accordi, includendo buoni pasto elettronici e premi di produttività annuali tra 1.000 e 1.500 euro.

Con il nuovo accordo, si superano le discriminazioni dei precedenti accordi sindacali del 1990 e 1996, offrendo una regolamentazione più equa e legata alla diligenza lavorativa.

Questo riscontro chiarisce la posizione di ATM SpA Trapani, ribadendo il proprio impegno per il miglioramento delle condizioni aziendali e la trasparenza nelle relazioni sindacali".