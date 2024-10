Salemi, criticità e degrado urbano sollevati dall'interrogazione del consigliere Verde

17/10/2024 15:00:00

Il consigliere comunale Giovanni Verde ha presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale e al sindaco, portando alla luce una serie di criticità che affliggono il cuore storico della città, in particolare nei quartieri Rabato, Madonna e Carmine. Verde ha denunciato la situazione di degrado crescente, sottolineando la presenza di rifiuti abbandonati, costruzioni occupate abusivamente, e problemi di sicurezza e igiene.

I problemi evidenziati

Nel documento, il consigliere Verde ha descritto uno scenario allarmante. I quartieri antichi di Salemi sono invasi da cartacce, bottiglie di vetro, plastica e altri rifiuti, depositati non solo nelle strade, ma anche all’interno di costruzioni abbandonate, alcune delle quali occupate abusivamente. Particolare attenzione è stata riservata alla Chiesa di San Tommaso, un edificio di valore artistico e culturale, oggi in uno stato di abbandono e pericolante.

Verde ha inoltre puntato il dito sulla presenza di amianto esausto, che mette a rischio la salute dei residenti, e sulle strade impraticabili, molte delle quali rese insicure dai muretti crollati e dalla mancata manutenzione. "Il centro storico di Salemi", ha dichiarato il consigliere, "non avrebbe nulla da invidiare a quello di Erice, ma il nostro patrimonio non viene adeguatamente tutelato".

La questione sicurezza

Oltre al degrado fisico, l’interrogazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza pubblica. Verde ha parlato di immigrati violenti che, a suo avviso, agiscono indisturbati nel centro storico, creando timore tra i cittadini e i pochi turisti che ancora visitano la zona. Tra le accuse mosse vi è quella di atti di vandalismo, consumo di alcol e comportamenti incivili, come l’abbandono di rifiuti e addirittura la defecazione in spazi pubblici.

Le richieste all’amministrazione

Il consigliere ha chiesto esplicitamente all’amministrazione comunale di chiarire quali azioni intenda intraprendere per bonificare e rilanciare il centro storico. Secondo Verde, molti degli interventi necessari non richiederebbero grandi investimenti, ma solo un’adeguata mobilitazione delle risorse comunali e una maggiore sensibilizzazione dei cittadini.

Tra le proposte, spicca la richiesta di sgombero delle occupazioni abusive e di interventi per rendere inaccessibili le strutture abbandonate. Verde ha anche ribadito l’importanza di mettere in sicurezza gli edifici storici, come la Chiesa di San Tommaso, e di promuovere progetti di rigenerazione urbana per restituire decoro e vivibilità al centro storico.

Una risposta attesa

Con questa interrogazione, Giovanni Verde punta a stimolare un dibattito sul futuro del centro storico di Salemi, una zona che, secondo lui, ha un potenziale inespresso ma che attualmente versa in uno stato di abbandono. Ora spetta al sindaco e alla sua giunta rispondere e indicare quali strategie verranno messe in atto per affrontare queste problematiche e riportare la bellezza e la sicurezza nel cuore antico della città.